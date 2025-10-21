OpenAI amenaza el dominio de Google. Acciones de Alphabet bajo presión.

- Las acciones de Google caen tras los informes sobre un posible lanzamiento de un navegador con IA por parte de OpenAI.
Las acciones de Google caen tras los informes que indican que OpenAI podría anunciar próximamente un nuevo navegador web impulsado por inteligencia artificial.
Los inversores temen que este nuevo producto ponga en riesgo la posición dominante de Google Chrome en el mercado.
La introducción de un navegador por parte de OpenAI no sería simplemente un nuevo lanzamiento, sino un posible punto de inflexión que desafía los cimientos mismos del gigante tecnológico Google.
Durante años, Alphabet ha estado estrechamente vinculada a los servicios de búsqueda en internet, que generan ingresos masivos por publicidad.
Aunque por ahora se trata únicamente de especulaciones y rumores, el posible anuncio del nuevo navegador con IA de OpenAI ya está sacudiendo los mercados.
Fuente: xStation5
Si OpenAI realmente ofrece a los usuarios un enfoque completamente nuevo e inteligente para navegar por internet y buscar información —uno que entregue respuestas directas y personalizadas en lugar de enlaces tradicionales—, esto podría representar una amenaza real para Google.
El dominio de Chrome y el modelo de negocio de Alphabet podrían verse comprometidos, lo que alteraría el equilibrio de poder en el mercado tecnológico, alejándolo del gigante de Silicon Valley.
Cabe destacar, sin embargo, que las acciones de Google han subido con fuerza desde comienzos del año, superando ampliamente a índices de referencia como el S&P 500 y el Nasdaq.
No obstante, el mercado aún no ha descontado por completo un escenario en el que OpenAI lance efectivamente un nuevo navegador con IA.
Si surgen nuevos rumores o información oficial por parte de OpenAI, la presión sobre el precio de las acciones del gigante tecnológico podría intensificarse, lo que potencialmente conduciría a nuevas caídas.
Este podría ser un punto de inflexión, en el que el futuro de la búsqueda y la navegación en internet adopte un rumbo muy distinto, y OpenAI se consolide como un nuevo actor capaz de imponer las nuevas reglas del juego.
