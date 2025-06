OPEP+ acelera su producción y cambia las reglas del juego del crudo

Tercer mes consecutivo de expansión: Arabia Saudí y Rusia lideran el giro estratégico La decisión anunciada el sábado por parte de la OPEP+ de aumentar la producción de petróleo en julio consolida una tendencia que ya lleva tres meses consecutivos: el regreso acelerado de su capacidad ociosa al mercado. En esta ocasión, ocho países encabezados por Arabia Saudí y Rusia incrementarán el suministro global en más de 400.000 barriles diarios, alejándose así del enfoque tradicional de contención de precios. Un cambio de narrativa en la política petrolera Durante más de dos años, la OPEP+ se mantuvo firme en su objetivo de sostener los precios del crudo, garantizando ingresos fiscales estables para sus miembros y evitando una sobreoferta que pudiera desestabilizar el mercado. Sin embargo, esa disciplina comienza a ceder. Las razones detrás del giro son múltiples: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Incumplimientos de cuotas por parte de varios miembros.

Presión geopolítica , en especial tras el resurgimiento de la influencia de Donald Trump en la región.

Necesidad de recuperar cuota de mercado, incluso a costa de precios más bajos. La señal desde Riad es contundente: tolerará precios menores con tal de castigar a los incumplidores y mantener su peso político en el tablero energético global. En este contexto, el petróleo deja de ser solo un recurso energético para convertirse en una herramienta diplomática. Cambio de régimen: la nueva lógica del crudo Para los operadores de mercado, esto representa más que un simple ajuste técnico. Estamos ante un verdadero cambio de régimen. Ya no se trata únicamente de seguir los balances semanales de inventarios o las proyecciones de demanda a corto plazo. Se consolida una nueva narrativa: de escasez calculada a abundancia estratégica. Este movimiento de la OPEP+ ocurre justo cuando los mercados comienzan a descontar una política monetaria más flexible por parte de los bancos centrales, especialmente la Fed. Pero el nuevo suministro de petróleo introduce una complejidad adicional: una baja de tasas con una materia prima estructuralmente más barata puede reactivar la demanda antes de que la inflación esté totalmente contenida. Implicancias para los traders: julio puede redefinir el mercado El aumento de producción en tres meses consecutivos no pasa desapercibido para: Fondos macro

Grandes hedgers

Operadores apalancados A esto se suma un calendario de alto voltaje: el próximo viernes se publica el PCE, el índice de inflación favorito de la Reserva Federal. Si el dato resulta superior a lo esperado y coincide con precios de energía a la baja por sobreoferta, el sesgo deflacionario a corto plazo podría fortalecerse, alimentando las apuestas por recortes de tipos. Sin embargo, hay otra lectura posible. Si el mercado interpreta que esta expansión de producción responde más a disputas políticas que a fundamentos de demanda, el rebote podría ser igualmente violento. En el mundo del trading, como en la geopolítica, las causas pesan más que los efectos temporales. Más allá del precio: el petróleo como relato de poder Este episodio reafirma una lección clave: el precio de un activo no lo es todo, importa también su historia. El mercado del crudo vuelve a recordarnos que no hay movimientos unidireccionales sin contexto. Y hoy ese contexto es uno donde las decisiones energéticas reflejan más ambiciones de poder que cálculos de rentabilidad. No estamos ante una simple corrección técnica. Se trata de un proceso de reposicionamiento en el cual la OPEP+ redefine el equilibrio de poder en los mercados globales. Para el inversor informado, esto exige una lectura que trascienda los datos semanales y las velas diarias. El trader que entienda este nuevo paradigma operará con ventaja. El que no, quedará atrapado en los titulares. _______________ Alejandro de Luis

