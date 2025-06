Informe de los ADPs y su impacto en el euro-dólar📌

驴Repunte en el sector privado? 馃攷馃搫 El informe ADP de mayo se publicar谩 hoy a la 14:15. El consenso del mercado prev茅 un aumento de 110.000 empleos en el sector privado, un repunte moderado tras la d茅bil cifra de abril de tan solo 62.000. Los datos se publican en un contexto tenso: la decisi贸n del presidente Trump de duplicar los aranceles al acero y al aluminio entra en vigor hoy, y los inversores esperan ver si la conversaci贸n anunciada con el presidente chino, Xi, aliviar谩 las tensiones comerciales. Los inversores tambi茅n esperan el resultado de las negociaciones con otros socios comerciales. La Casa Blanca confirm贸 ayer que hoy vence el plazo para la presentaci贸n de ofertas comerciales de otros pa铆ses. El 铆ndice del d贸lar se mantiene justo por debajo de 99,10 y registra p茅rdidas hoy tras el repunte de ayer. El USD/JPY ronda los 144,10, pero el sentimiento del mercado es dispar tras las se帽ales contradictorias de la econom铆a estadounidense. Los datos del lunes sobre la disminuci贸n de la actividad manufacturera se vieron contrarrestados por el inesperado aumento del martes en las vacantes de empleo para abril, que alcanzaron los 7,39 millones. La publicaci贸n del informe ADP de hoy y el NFP del viernes pueden ofrecer a los inversores m谩s claridad en cualquier direcci贸n. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formaci贸n Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil 聽 El mes pasado, el informe de ADPs result贸 ser mucho m谩s d茅bil de lo esperado, mientras que el posterior informe de las NFPs sorprendi贸 en la direcci贸n opuesta. Como resultado, observamos una divergencia significativa entre las publicaciones. 驴Qu茅 podemos esperar del informe de los ADPs? Lectura m谩s fuerte de lo esperado : La Fed se sentir铆a segura de que el mercado laboral se mantiene estable y de que la actual pol铆tica monetaria moderadamente restrictiva es adecuada. El d贸lar podr铆a revalorizarse. La reacci贸n del mercado de valores es m谩s dif铆cil de predecir, pero un informe positivo reducir铆a el riesgo de una desaceleraci贸n, lo que podr铆a generar una respuesta positiva en los 铆ndices.

: La Fed se sentir铆a segura de que el mercado laboral se mantiene estable y de que la actual pol铆tica monetaria moderadamente restrictiva es adecuada. El d贸lar podr铆a revalorizarse. La reacci贸n del mercado de valores es m谩s dif铆cil de predecir, pero un informe positivo reducir铆a el riesgo de una desaceleraci贸n, lo que podr铆a generar una respuesta positiva en los 铆ndices. Lectura m谩s d茅bil: Este ser铆a el segundo dato d茅bil consecutivo y respaldar铆a la opini贸n de que los aranceles est谩n comenzando a restringir la contrataci贸n. Podr铆amos observar una reacci贸n del mercado opuesta a la anterior. Si bien el informe de empleo no agr铆cola (NFP) del viernes es m谩s importante para la Fed, un dato d茅bil hoy reavivar铆a la especulaci贸n sobre una posible decisi贸n de la Fed incluso en julio. Cotizaci贸n del EUR/USD El d贸lar se encuentra d茅bil hoy, y el EUR/USD sube un 0,06% hasta 1,13800. Adem谩s del informe de ADPs, tambi茅n se presta atenci贸n a los datos de servicios del ISM de hoy y a las posibles actualizaciones sobre los acuerdos comerciales con socios estadounidenses. Fuente: xStation 5

