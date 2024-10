Oro alcanza nuevos máximos impulsado por incertidumbre y recortes de tasas del BCE

El oro ha alcanzado nuevos máximos en los mercados internacionales, impulsado por la creciente incertidumbre económica global y la reciente decisión del Banco Central Europeo (BCE) de reducir su tasa de interés. Esta medida ha intensificado las preocupaciones sobre el panorama económico en Europa, lo que ha llevado a los inversores a refugiarse en activos seguros como el oro. Por otro lado, la expansión de la mina Lumwana en Zambia por parte de Barrick Gold también ha contribuido a un mayor optimismo en el sector de los metales. La empresa espera duplicar la producción de cobre, situando a Lumwana entre las 25 principales minas del mundo. Mientras tanto, la producción de oro en Sudáfrica sigue mostrando debilidad, con una caída interanual del 3,5% en julio de 2024, lo que refleja las dificultades que enfrenta la industria minera global. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Este contexto, sumado a la postura más flexible del BCE en materia de tasas, ha generado un entorno favorable para el oro, que sigue consolidándose como un refugio seguro ante la volatilidad en los mercados financieros. Fuente: xStation 5

