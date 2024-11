Oro cae 0,8% y cae por debajo de los 2.600 dólares presionado por el dólar y el aumento de los rendimientos

Estamos viendo una continuación de la tendencia bajista en el mercado de metales preciosos hoy, con el oro (GOLD) cayendo casi un 1% y ubicándose por debajo de $2,600 por onza hoy. Las caídas se deben directamente al fortalecimiento del dólar, con el índice USDIDX superando los 106 hoy, y los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años subiendo más de 12 puntos básicos, alcanzando el nivel de 4.45%. Las caídas en el oro se atribuyen al prolongado "Trump Trade". La agenda de los republicanos y de Trump probablemente ejercerá más presión sobre la Fed con tasas de interés más altas en 2025. Datos recientes, incluyendo la encuesta de la Fed de Nueva York de hoy, sugieren una perspectiva optimista sobre la salud de la economía de EE.UU. y los consumidores. Otro aspecto es la geopolítica, donde, al menos a corto plazo, los inversionistas ven un entorno favorable, con una posible disminución de tensiones en el Medio Oriente o entre Washington y Pekín, entre otros.

Además, un regreso a las conversaciones de paz entre Ucrania y Rusia, a finales de este año o a principios de 2025, no está fuera de cuestión. Sin embargo, la geopolítica es el trasfondo más amplio del mercado del oro y no un factor en la venta de hoy. El paladio (PALLADIUM) también pierde hoy más del 4%, y se observa un retroceso en la plata (SILVER). Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Oro (intervalo H1) Observando el gráfico horario, vemos que el oro ha roto el canal de precios ascendente en la parte inferior y está probando niveles de la segunda mitad de septiembre. Fuente: xStation5 El oro está un paso más cerca de probar una banda inferior del canal de precios de mediano plazo en 2580 USD por onza; el RSI señala condiciones cercanas a sobreventa cerca de 38, sin embargo la EMA200 todavía está mucho más baja, ahora en $2440. Fuente: xStation5

