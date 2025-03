Oro contra acciones: ¿es esta la señal que marca un nuevo ciclo para los mercados?

El oro ha superado ampliamente al S&P 500 en lo que va de 2025. No se trata solo de una estadística llamativa, sino de un cambio de narrativa. En un momento en que la renta variable estadounidense muestra señales de agotamiento y el dólar pierde tracción, el oro ha tomado el protagonismo como activo refugio por excelencia. Pero lo interesante no es únicamente su rendimiento, sino lo que representa: una creciente desconfianza hacia los pilares tradicionales del crecimiento económico. La relación oro–acciones alcanza niveles críticos La relación entre el S&P 500 y el oro –es decir, cuántas onzas de oro se necesitan para "comprar" el índice– ha caído a niveles no vistos desde 2020. Esto implica que, en términos reales, las acciones pierden valor frente a un activo sin rendimiento, pero históricamente confiable. Es una señal que, aunque no anticipa necesariamente una recesión, refleja una reevaluación del mercado sobre la resiliencia del crecimiento estadounidense y la solidez de los beneficios corporativos. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Cada repunte del oro ha coincidido con eventos estructurales Este tipo de comportamiento rara vez ocurre en vano. En la última década, cada vez que el oro ha vencido con claridad al S&P ha sido porque algo estructural estaba en juego: Crisis financieras

Pandemias

Guerras comerciales

Narrativas geopolíticas cada vez más impredecibles Hoy, varios de estos elementos confluyen en un entorno de creciente complejidad macroeconómica. Capital institucional regresa al oro El repunte del oro no puede entenderse sin considerar la progresiva migración de capital hacia activos de menor volatilidad. Las recientes entradas en ETFs respaldados por oro marcan un quiebre con la tendencia de desinversión observada desde 2020. Inversores institucionales que solían despreciar al oro por su "falta de utilidad productiva", hoy lo están reincorporando en sus carteras, como si el ciclo de tipos altos y dominio tecnológico hubiera llegado a su techo. Compras de bancos centrales consolidan el cambio de tendencia Las compras de oro por parte de bancos centrales, especialmente en mercados emergentes como China y Bolivia, refuerzan la idea de que la búsqueda de autonomía financiera está ganando peso frente al sistema dominado por el dólar. Este cambio de prioridades a nivel macroeconómico tiene efectos colaterales en la asignación de activos global. El oro como termómetro de incertidumbre estructural El punto no es si habrá recesión o no. El punto es que cada vez más actores del mercado se preparan como si la desaceleración fuera inevitable. El oro no sube porque las cosas van bien; sube porque la incertidumbre ya no es transitoria, sino un componente estructural del sistema. Entre los factores clave que refuerzan esta visión destacan: La caída de la confianza del consumidor en EE. UU.

El tono más dovish de la Reserva Federal

La intensificación de los conflictos geopolíticos Todo ello crea una tormenta perfecta para justificar una preferencia por activos físicos, tangibles y no correlacionados. ¿Qué hacer con esta señal? Si la ratio S&P/oro continúa cayendo, podríamos estar ante una de esas transiciones de paradigma en las que se redefinen las reglas del juego: ¿vale más poseer empresas con beneficios inciertos o un activo que no depende de las tasas de interés ni del crecimiento para mantener su valor? Para los inversores, esto no implica necesariamente abandonar la renta variable, pero sí: Replantear las ponderaciones

Revisar horizontes de inversión

Ajustar supuestos de retorno También es una oportunidad para explorar cómo las narrativas históricas –como el oro como cobertura frente al miedo– recuperan relevancia justo cuando la complacencia de los últimos años empieza a resquebrajarse. A veces, los activos hablan más claro que los titulares. Y ahora mismo, el oro está diciendo mucho. Fuente: xStation5. _______ Alejandro de Luis Editor de Hispatrading Magazine, revista de trading con mayor difusión en español, Alejandro ha trabajado como trader en diferentes sociedades de valores y firmas de trading propietario, así como en áreas de negociación y análisis durante casi dos décadas. Autor de varios libros de trading publicados en más de 5 países ha impartido conferencias formativas y programas de especialización ante audiencias de más de 40 países, entre ellas alumnos de varias universidades europeas de prestigio.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "