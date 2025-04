Oro por las nubes, certezas por el suelo

El precio del oro ha superado los 3.500 dólares por onza, desatando una oleada de titulares y alertas en los mercados globales. Los gráficos muestran un ascenso casi vertical, acompañado por múltiples teorías que intentan explicar el fenómeno. Sin embargo, ninguna de estas explicaciones logra sostenerse con plena solidez. En un contexto de ruido político, tensiones geopolíticas y una creciente percepción de disfuncionalidad global, el oro vuelve a destacar. Aunque quizá más por contraste que por mérito propio. Un ascenso con fundamentos difusos Diversos factores han sido señalados como motores de esta subida: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil La inflación , que presiona los precios de los activos reales.

La caída del dólar , que abarata el oro en términos relativos.

La demanda de los bancos centrales asiáticos , como parte de sus estrategias de diversificación.

El temor al sistema financiero, que persiste tras años de estímulos monetarios y fragilidad institucional. Cada uno de estos elementos aporta una parte de la historia, pero ninguno explica completamente el fenómeno. La inquietud central radica en que el oro parece subir más por percepción que por fundamentos tangibles. Lecciones del pasado: el oro puede estar sobrevalorado Hace más de una década, Claude Erb y el profesor Campbell Harvey advirtieron sobre los riesgos de una sobrevaloración del oro. Tras su señal en 2012, el metal precioso perdió más del 40 % de su valor. Hoy no pronostican una repetición exacta de aquel ciclo, pero sí destacan que la confianza en los precios actuales es frágil. ¿Protección contra la inflación? Solo a largo plazo En teoría, el oro es un escudo contra la inflación. En la práctica, esta cobertura solo se sostiene en ventanas temporales de varias décadas. A corto y medio plazo, la alta volatilidad del oro (15 %) contrasta con un IPC que varía apenas un 2 %, generando una cobertura inconsistente. Esto se agrava en un entorno donde la inflación es dispareja y sin una estructura clara. ¿Activo refugio? Sí, pero con matices El oro no garantiza refugio en todos los escenarios. Desde 1980: Solo en la mitad de los ciclos bajistas de las bolsas ha subido.

En la otra mitad, ha caído junto a los activos de riesgo.

No existe una correlación robusta entre su desempeño y el de las acciones. El oro reacciona más al miedo que a los fundamentos. Es más emoción que ecuación. ¿Dólar débil? Una relación más compleja Si bien el argumento de un oro al alza por un dólar a la baja tiene algo de sustento, los datos revelan que: Desde 1980, solo el 7 % de los movimientos del oro se explican por cambios en el índice DXY.

El oro puede anticipar una pérdida de confianza estructural en el dólar, pero no se mueve exclusivamente por su debilidad frente a otras divisas. Más allá del dólar, el oro refleja una desconfianza sistémica. El factor 2025: desdolarización y dudas de fondo Aquí aparece un elemento diferencial. En 2025, la narrativa de la desdolarización ha ganado tracción. Factores clave: Confiscación de reservas rusas , que ha hecho cuestionar la neutralidad del dólar como activo seguro.

Debate sobre bonos perpetuos en EE. UU. , que sugiere posibles tensiones fiscales.

Compras de oro por bancos centrales no occidentales, como China o India. Aunque no existen datos confiables e independientes que confirmen una huida masiva del dólar, el sentimiento ha cambiado. Y el oro se nutre, más que nunca, de temores no verificables. Retroceso reciente y señales técnicas En los últimos días, el oro ha corregido un 1,2 % hasta los 3.339 dólares por onza. Este retroceso podría responder a: Una toma de beneficios tras el fuerte rally.

Comentarios de Donald Trump sobre posibles reducciones arancelarias a China, que aliviaron temporalmente las tensiones comerciales. A nivel técnico, los 3.300 dólares se han convertido en un nivel clave. Una ruptura a la baja podría intensificar la corrección. Oro brillante, fundamentos opacos El oro no está subiendo porque el mundo vaya bien. Sube porque todo lo demás se tambalea: Política monetaria ultraexpansiva.

Tipos reales persistentemente negativos.

Desacuerdos comerciales.

Instituciones debilitadas. Esto alimenta su narrativa como refugio, pero hay que tener presente que el oro no es infalible. El mayor riesgo no es perderse la subida, sino sobreestimar la solidez del suelo que la sostiene. Confiar en el oro no es irracional. Lo irracional sería pensar que es invulnerable. _______ Alejandro de Luis Editor de Hispatrading Magazine, revista de trading con mayor difusión en español, Alejandro ha trabajado como trader en diferentes sociedades de valores y firmas de trading propietario, así como en áreas de negociación y análisis durante casi dos décadas. Autor de varios libros de trading publicados en más de 5 países ha impartido conferencias formativas y programas de especialización ante audiencias de más de 40 países, entre ellas alumnos de varias universidades europeas de prestigio.

