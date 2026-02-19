Oro y Plata en 2026: el Ratio ya está hablando

Ayer, 18 de febrero de 2026, el mercado de metales se encontraba en un punto extremadamente interesante. El oro ronda los $4,950 USD por onza, mientras que la plata cotiza cerca de los $76–$77 USD por onza. El ratio Oro/Plata se ubica alrededor de 64.8, lo que implica que se necesitan aproximadamente 65 onzas de plata para adquirir una onza de oro. Este dato, aunque aparentemente simple, es clave. Cuando el ratio desciende, suele interpretarse como una señal de que la plata está ganando fortaleza relativa frente al oro, y eso es precisamente lo que se ha observado recientemente: la plata ha mostrado un desempeño porcentual superior en los últimos movimientos. No obstante, conviene subrayar que este no es un mercado tranquilo, sino un entorno de alta tensión.

El contexto actual: precios históricos y volatilidad real

Hace pocos años, el oro cotizaba entre $2,000 y $2,500 USD, y hoy se encuentra prácticamente al doble. Este comportamiento no responde a una fluctuación ordinaria, sino a un cambio estructural en la percepción del riesgo global. En paralelo, la plata presenta una dinámica de mayor beta: tiende a subir con más intensidad en fases alcistas, pero también corrige con mayor agresividad en episodios de ajuste. Por ello, no se trata de un activo adecuado para perfiles con baja tolerancia a la volatilidad.

Proyecciones para el resto de 2026

El sentimiento predominante del mercado continúa siendo alcista, aunque acompañado de volatilidad extrema. En el caso del oro, el escenario base contempla precios promediando la zona de $5,000 USD, con proyecciones optimistas que podrían llevarlo hacia $5,500–$5,600 USD si la incertidumbre global persiste y los bancos centrales mantienen su ritmo de acumulación. Para la plata, las estimaciones se sitúan en un rango de $65 a $88 USD, con modelos técnicos que incluso proyectan picos más agresivos si el déficit estructural se mantiene. Sin embargo, un mayor potencial de revalorización también implica una mayor exposición a la volatilidad.

¿Qué está moviendo realmente el mercado?

Entre los factores alcistas destacan las compras constantes de bancos centrales como mecanismo de diversificación de reservas, el déficit estructural en plata acumulado durante varios años consecutivos, las tensiones geopolíticas que sostienen elevada la prima de refugio y las expectativas de recortes de tasas, que reducen el costo de oportunidad de mantener activos que no generan flujo. En contraste, los factores bajistas incluyen una posible fortaleza del dólar si la economía estadounidense sorprende al alza, eventuales acuerdos diplomáticos que disminuyan tensiones y la toma de ganancias institucionales tras las subidas récord registradas en 2025. Este último punto resulta especialmente relevante, ya que tras movimientos parabólicos los retrocesos pueden ser abruptos y profundos.

Interpretación histórica del Ratio Oro/Plata

Para determinar si un ratio cercano a 65 es elevado o atractivo, es necesario observar el contexto histórico. En los últimos diez años, el ratio se ha situado con frecuencia entre 75 y 85, por lo que el nivel actual sugiere que la plata está recuperando terreno relativo frente al oro. No obstante, al ampliar el horizonte a 50 años, un ratio de 65 continúa siendo relativamente alto en comparación con periodos de euforia industrial, cuando llegó a registrar niveles extremos como 16:1. En consecuencia, el mercado se encuentra en una zona intermedia: no es un extremo claro ni una señal inequívoca de “todo en plata” o de “huida hacia el oro”. En este punto, el contexto macro pesa más que la estadística aislada.

La parte que muchos olvidan: ciclos largos y paciencia

Un aspecto que suele omitirse es que el oro no es un activo lineal. Históricamente ha atravesado ciclos en los que pasó hasta casi 30 años sin generar rendimientos reales positivos, incluyendo décadas completas de comportamiento lateral o pérdida de poder adquisitivo ajustado por inflación. Por ello, aunque el momentum actual sea sólido, la cautela debe acompañar al entusiasmo. Ni el oro ni la plata son activos mágicos; ambos son instrumentos cíclicos cuyo desempeño depende de la liquidez global, la confianza monetaria, la geopolítica y la estructura de tasas.

Fuente: xStation 5

Conclusión

El año 2026 podría mantenerse positivo para los metales, aunque no será un trayecto lineal. Es razonable anticipar sacudidas, jornadas con caídas de -8% o -10% en plata e incluso semanas en las que parezca que el ciclo ha concluido. Más allá de los precios objetivo, la clave continúa siendo la cautela y diversificación, evitando que un solo activo domine completamente la cartera. Los ciclos existen, las burbujas también, y la historia demuestra que incluso los activos considerados refugio pueden atravesar largos periodos sin destacar. El ratio actual indica que la plata compite con fuerza y el contexto macro favorece a los metales; sin embargo, la disciplina debe situarse siempre por encima de cualquier narrativa.

Raúl Ojeda Espino, Analista Colaborador en XTB LATAM, nueve años de experiencia en los mercados financieros, especializado en Instrumentos Derivados.