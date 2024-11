Palantir sube un 23% y alcanza nuevos máximos tras publicar resultados 📈

Palantir Technologies (PLTR.US) est谩 subiendo hasta un 23%, alcanzando m谩ximos hist贸ricos tras los s贸lidos resultados del tercer trimestre que superaron las expectativas. El impresionante desempe帽o financiero de la compa帽铆a, impulsado por la alta demanda de sus aplicaciones de IA entre los clientes comerciales y del gobierno de Estados Unidos, contribuy贸 a la euf贸rica recuperaci贸n. Los ingresos del trimestre crecieron un 30% interanual a $725,5 millones, superando las estimaciones de los analistas. El director ejecutivo Alex Karp enfatiz贸 el papel central de la compa帽铆a en la actual revoluci贸n de la IA liderada por Estados Unidos, que est谩 transformando las industrias y alimentando la demanda de las soluciones de IA de Palantir.

Ingresos totales : aumentaron un 30 % interanual y un 7 % intertrimestral hasta los 726 millones de d贸lares. Ingresos en EE. UU .: aumentaron un 44 % interanual y un 14 % intertrimestral hasta los 499 millones de d贸lares. Ingresos comerciales en EE. UU. : aumentaron un 54 % interanual y un 13 % intertrimestral hasta los 179 millones de d贸lares. Ingresos del gobierno de EE. UU .: aumentaron un 40 % interanual y un 15 % intertrimestral hasta los 320 millones de d贸lares.

: aumentaron un 30 % interanual y un 7 % intertrimestral hasta los 726 millones de d贸lares. Acuerdos cerrados: 104 acuerdos de m谩s de 1 mill贸n de d贸lares.

104 acuerdos de m谩s de 1 mill贸n de d贸lares. Crecimiento de clientes : aumentaron un 39 % interanual y un 6 % intertrimestral.

: aumentaron un 39 % interanual y un 6 % intertrimestral. Ingresos netos GAAP: 144 millones de d贸lares, margen del 20 %; ingresos operativos GAAP: 113 millones de d贸lares, margen del 16 %.

144 millones de d贸lares, margen del 20 %; ingresos operativos GAAP: 113 millones de d贸lares, margen del 16 %. EPS GAAP: 0,06 d贸lares (un 100 % m谩s interanual); EPS ajustado: $0,10 (un aumento del 43 % interanual).

0,06 d贸lares (un 100 % m谩s interanual); EPS ajustado: $0,10 (un aumento del 43 % interanual). Efectivo y equivalente s: $4600 millones; efectivo de operaciones $420 millones, margen del 58 %.

s: $4600 millones; efectivo de operaciones $420 millones, margen del 58 %. Flujo de efectivo libre ajustado : $435 millones, margen del 60 %; m谩s de $1000 millones en los 煤ltimos doce meses.

: $435 millones, margen del 60 %; m谩s de $1000 millones en los 煤ltimos doce meses. Perspectivas para el cuarto trimestre de 2024: ingresos entre $767 y $771 millones; ingresos operativos ajustados entre $298 y $302 millones.

ingresos entre $767 y $771 millones; ingresos operativos ajustados entre $298 y $302 millones. Orientaci贸n para todo el a帽o 2024: ingresos aumentados a $2805-$2809 millones; los ingresos comerciales en EE. UU. crecer谩n al menos un 50 % hasta superar los $687 millones; ingresos operativos ajustados entre $1054 y $1058 millones; flujo de efectivo libre ajustado que superar谩 los $1000 millones. Los analistas destacaron el posicionamiento estrat茅gico de la empresa en el sector de la IA, atribuyendo el crecimiento a la creciente dependencia de las empresas de las tecnolog铆as de IA generativa. Las ventas de Palantir al gobierno de EE. UU. aumentaron un 40%, el mayor crecimiento trimestral en a帽os, impulsado por el gasto en tecnolog铆a de defensa y la utilizaci贸n del presupuesto por parte de las agencias gubernamentales. Los ingresos comerciales en EE. UU. tambi茅n crecieron considerablemente, un 54% interanual. Las previsiones elevadas de Palantir para 2024 entusiasmaron a煤n m谩s a los inversores, con proyecciones de ingresos operativos ajustados de entre 1.050 y 1.060 millones de d贸lares y un crecimiento de los ingresos de alrededor de 2.810 millones de d贸lares, superando las estimaciones de consenso. La empresa tambi茅n espera un flujo de caja libre ajustado superior a los 1.000 millones de d贸lares. A pesar de los desaf铆os globales, el desempe帽o de Palantir en EE. UU. ha sido un factor clave para los resultados obtenidos. 聽 Fuente: xStation 5

