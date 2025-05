PayPal mantiene su guía para 2025 a pesar de sólidos resultados en el primer trimestre de 2025 📊

PayPal (PYPL.US) report贸 s贸lidos resultados para el primer trimestre de 2025. Un fuerte inicio de a帽o en t茅rminos de desempe帽o impuls贸 las acciones de la compa帽铆a m谩s de un 2% en la sesi贸n de hoy. Sin embargo, la direcci贸n decidi贸 no actualizar su gu铆a para todo el a帽o 2025 debido a la incertidumbre en torno a los aranceles y al impacto de las pol铆ticas gubernamentales actuales sobre la fortaleza del consumidor. Esto sugiere que, si el tema de los aranceles se resuelve de manera favorable para la compa帽铆a, los resultados anuales podr铆an superar las expectativas actuales. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formaci贸n Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil PayPal supera los 65 d贸lares hoy, marcando una ruptura del rango de consolidaci贸n observado antes del 鈥淒铆a de la Liberaci贸n鈥, recuperando as铆 por completo las p茅rdidas provocadas por las noticias de aranceles de represalia. Fuente: xStation La compa帽铆a report贸 ingresos de 7.79 mil millones de d贸lares, lo que representa un +1.2% interanual. En el apartado de ventas, esto supuso una ligera decepci贸n frente a las expectativas de 7.85 mil millones de d贸lares. A pesar de ello, PayPal logr贸 un mayor ingreso operativo ajustado, alcanzando los 1.62 mil millones de d贸lares (+16% interanual), superando las expectativas del mercado de 1.5 mil millones de d贸lares. Tambi茅n inform贸 su mayor ingreso neto desde el cuarto trimestre de 2023, situ谩ndose en 1.29 mil millones de d贸lares, lo que se traduce en un beneficio ajustado por acci贸n (BPA) de 1.33 d贸lares (frente a una expectativa de consenso de 1.16 d贸lares). Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formaci贸n Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil El n煤mero de usuarios activos tambi茅n creci贸 a 436 millones, un aumento del 2.1% interanual. Resultados s贸lidos no motivaron una revisi贸n de la gu铆a anual:

PayPal sigue esperando para 2025: Beneficio ajustado por acci贸n (BPA): entre $4.95鈥$5.10

Flujo de caja libre: entre $6鈥7 mil millones

Gastos de capital: aproximadamente $1 mil mill贸n Todas estas cifras se mantienen alineadas con las previsiones de consenso. 聽 Resultados Financieros 1T25 BPA ajustado: $1.33 vs. $1.08 a/a, estimaci贸n $1.16

Volumen total de pagos: $417.21 mil millones, +3.3% a/a, estimaci贸n $419.23 mil millones Volumen total de pagos en Venmo: $75.94 mil millones, +9.6% a/a, estimaci贸n $75.54 mil millones

Margen de d贸lares por transacci贸n: $3.72 mil millones, +7.4% a/a, estimaci贸n $3.62 mil millones

Cuentas de clientes activas: 436 millones, +2.1% a/a, estimaci贸n 434.02 millones

Ingresos netos: $7.79 mil millones, +1.2% a/a, estimaci贸n $7.85 mil millones Ingresos por transacciones: $7.02 mil millones, -0.3% a/a, estimaci贸n $7.15 mil millones Ingresos netos en EE.UU.: $4.46 mil millones vs. $4.47 mil millones a/a, estimaci贸n $4.5 mil millones Ingresos netos internacionales: $3.33 mil millones, +3% a/a, estimaci贸n $3.37 mil millones

Ingreso operativo ajustado: $1.62 mil millones, +16% a/a, estimaci贸n $1.5 mil millones

Margen operativo ajustado: 20.7% vs. 18.2% a/a, estimaci贸n 19.8%

Flujo de caja libre ajustado: $1.38 mil millones, -26% a/a

