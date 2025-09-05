Los pedidos de fábrica en Alemania caen un 2,9% intermensual frente al 0,5% esperado de crecimiento y el -1% en la lectura anterior.
Métricas de Reino Unido
- Ventas minoristas en el Reino Unido en agosto (intermensual): 0,6% (pronóstico: 0,2%, anterior: 0,9%).
- Ventas minoristas principales: 0,5% intermensual frente al 0,3% previsto y el 0,6% anterior.
- Ventas minoristas en el Reino Unido (interanual): 1,1% frente al 1,3% previsto y el 1,7% anterior.
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "