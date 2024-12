Pendientes del IPC (preliminar) de la eurozona

El ánimo en las bolsas europeas es mixto hoy, aunque los contratos de índices estadounidenses están logrando ligeros avances. La atención se centra en el mercado de divisas, donde se registra un fortalecimiento masivo apoyado por la debilidad adicional del dólar por parte del yen japonés, y el par USD/JPY cayó por debajo de la barrera de los 150. Los datos de Francia de hoy apuntaron a una inflación menor de lo esperado y una caída inesperada del 0,4% en el gasto de consumo en octubre. Hoy, no esperamos una mayor volatilidad en los mercados globales, pese a que se deará a conocer el dato del IPC (preliminar) de la eurozona. Alrededor de las 14:30 podemos esperar más volatilidad en los pares del dólar canadiense. Calendario económico del día 11 AM - Inflación del IPC de la Eurozona (preliminar de noviembre): se espera un 2,3% frente al 2% anterior Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil IPC básico se espera un 2,8% interanual frente al 2,7% anterior 11 AM - Inflación del IPC de Italia, se espera un 1,4% frente al 0,9% anterior (-0,1% m/m frente al 0% anterior) 14:30 PM - PIB de Canadá, se espera un 1,1% interanual frente al 2% anterior (0,3% m/m frente al 0% anterior) Discursos de los banqueros centrales 10:30 a.m - Informe de estabilidad financiera del Banco de Inglaterra

11:30 - BCE, de Guindos

13:30 - BCE, Nagel

