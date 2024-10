PepsiCo con caída de rentabilidad en el 3T24 📊

PepsiCo (PEP.US) est谩 subiendo ligeramente hoy tras la publicaci贸n de sus resultados del 3T24. Los resultados de la compa帽铆a estuvieron en su mayor铆a en l铆nea con las expectativas, pero redujo ligeramente su pron贸stico de ingresos debido a la retirada de algunos productos en su segmento Quaker Food y los boicots a los productos de la compa帽铆a en Oriente Medio. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil La reacci贸n de hoy a los resultados sigue siendo moderada, sobre todo si se compara con la 煤ltima publicaci贸n de resultados financieros, cuando la acci贸n cay贸 m谩s del 2% en la apertura para terminar con una nota positiva. Fuente: xStation Los ingresos netos de la compa帽铆a en el 3T24 se mantienen en un nivel similar al a帽o anterior (-0,6% interanual), debido a un entorno de tasas de inter茅s m谩s altas que a煤n limitan el poder adquisitivo de los consumidores, as铆 como a que los consumidores operan durante mucho tiempo en un entorno inflacionario. Esta situaci贸n macroecon贸mica est谩 pasando factura a los h谩bitos de los consumidores en relaci贸n con las compras no esenciales, que incluyen los snacks y bebidas de la compa帽铆a. Esta situaci贸n se refleja, m谩s fuertemente que en la din谩mica de los ingresos, en la ca铆da de los vol煤menes de ventas, que afect贸 a pr谩cticamente todos los segmentos (con excepci贸n de las ventas en Europa y Asia-Pac铆fico, donde los vol煤menes de ventas aumentaron un 1% interanual en ambos casos). El segmento m谩s afectado por la ca铆da fue Quaker Foods en Norteam茅rica, donde los vol煤menes (as铆 como los ingresos) cayeron un -13% interanual. Una ca铆da tan fuerte es el efecto de la retirada de ciertos productos, que la compa帽铆a ya hab铆a anunciado. La compa帽铆a tambi茅n enfrenta un aumento cada vez mayor de los costos, lo que provoc贸 que el beneficio operativo cayera a $3.87 mil millones (-4% interanual). Esto, junto con un aumento de los gastos financieros, provoc贸 que los beneficios diluidos por acci贸n cayeran a $2.13 (frente a $2.24 un a帽o antes). A nivel de rentabilidad, la compa帽铆a decepcion贸 en relaci贸n con las previsiones de consenso de beneficios diluidos por acci贸n de $2.28. Resultados financieros del tercer trimestre de 2024: BPA b谩sico 2,31 d贸lares frente a 2,25 d贸lares interanuales, estimaci贸n 2,30 d贸lares (Bloomberg Consensus)

Ingresos netos 23.320 millones de d贸lares, -0,6% interanual, estimaci贸n 23.800 millones de d贸lares Ingresos de Frito-Lay en Norteam茅rica 5.890 millones de d贸lares, -1,1% interanual, estimaci贸n 5.950 millones de d贸lares Ingresos de Quaker Foods en Norteam茅rica 648 millones de d贸lares, -13% interanual, estimaci贸n 672 millones de d贸lares Ingresos de PepsiCo Beverages en Norteam茅rica 7.180 millones de d贸lares frente a 7.160 millones de d贸lares interanuales, estimaci贸n 7.280 millones de d贸lares Ingresos en Europa 3.950 millones de d贸lares, +6,5% interanual, estimaci贸n 3.930 millones de d贸lares Ingresos en Latinoam茅rica 2.920 millones de d贸lares, -4,6% interanual, estimaci贸n 3.110 millones de d贸lares Ingresos en 脕frica, Oriente Medio y el sur de Asia 1.550 millones de d贸lares, -3,9% Espa帽ol: a/a, estimaci贸n $1.68 mil millones Ingresos de Asia Pac铆fico, Australia, Nueva Zelanda y China $1.20 mil millones, -1.8% a/a, estimaci贸n $1.23 mil millones

Ingresos org谩nicos +1.3% vs. +8.8% a/a, estimaci贸n +3% Cambio de ingresos org谩nicos de Frito-Lay Norteam茅rica: -1%, estimaci贸n 0% Cambio de ingresos org谩nicos de Quaker Foods Norteam茅rica: -13%, estimaci贸n -10.4% Cambio de ingresos org谩nicos de PepsiCo Beverages Norteam茅rica: +1%, estimaci贸n +1.86% Cambio de ingresos org谩nicos de Latinoam茅rica: +3%, estimaci贸n +4.49% Ingresos org谩nicos de Europa +6%, estimaci贸n +7.45% Cambio de ingresos org谩nicos de Asia Pac铆fico, Australia y Nueva Zelanda y la regi贸n de China: -1% (vs. Anteriormente: +9%), estimaci贸n +2,92% Ingresos org谩nicos de 脕frica, Oriente Medio y el sur de Asia +6%, estimaci贸n +11,4%

BPA $2,13 frente a $2,24 interanual, estimaci贸n $2,28 Pron贸sticos para el a帽o 2024: BPA b谩sico: $8,15 (pron贸stico mantenido), estimaciones: $8,14

Crecimiento de ingresos org谩nicos de un solo d铆gito bajo (anteriormente: crecimiento del 4%)

Crecimiento del BPA del 8% en moneda constante (pron贸stico mantenido)

"Este informe se proporciona s贸lo con fines de informaci贸n general y con fines educativos. Cualquier opini贸n, an谩lisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversi贸n o recomendaci贸n en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que act煤e sobre esta informaci贸n lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptar谩 responsabilidad por ninguna p茅rdida o da帽o, incluida, sin limitaci贸n, cualquier p茅rdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha informaci贸n. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Aseg煤rese de comprender los riesgos asociados. "