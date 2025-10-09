PepsiCo presenta hoy sus resultados trimestrales

Conclusiones clave PepsiCo publicará sus resultados con el inicio de la sesión americana

El dólar estadounidense se aprecia ligeramente mientras que la confianza en Wall Street se ralentiza. Las actas de la Fed que conocimos ayer apuntaron a que la Reserva Federal seguirá recortando los tipos de interés y que el crecimiento del PIB americano podría ser más sólido en los próximos 2 años. El punto negativo es la persistencia del riesgo de que la inflación repunte. Además de los datos macroeconómicos, el mercado pone el foco en la publicación de los resultados de PepsiCo (PEP.US).

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "