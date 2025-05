Los mercados asiáticos suben a medida que los rendimientos de los bonos del Tesoro retroceden, aunque persisten las preocupaciones fiscales en Estados Unidos. La mayoría de los índices regionales subieron el viernes a pesar de una semana volátil centrada en las preocupaciones sobre la deuda gubernamental. El Nikkei 225 y el TOPIX de Japón subieron un 0,8% cada uno, ignorando datos de inflación más fuertes de lo esperado. Los mercados chinos tuvieron un mejor desempeño semanal: el Shanghai Composite subió un 0,5% durante la semana y el CSI 300 ganó un 0,9%, beneficiándose del optimismo sobre la desescalada arancelaria. El Hang Seng de Hong Kong subió un 0,5% el viernes y acumuló una ganancia semanal del 1,1%. Los futuros del S&P 500 subieron marginalmente, aunque Wall Street enfrenta pérdidas semanales de entre 1,5 y 2%. La mayoría de los índices regionales subieron el viernes a pesar de una semana volátil centrada en las preocupaciones sobre la deuda gubernamental. El Nikkei 225 y el TOPIX de Japón subieron un 0,8% cada uno, ignorando datos de inflación más fuertes de lo esperado.el Shanghai Composite subió un 0,5% durante la semana y el CSI 300 ganó un 0,9%, beneficiándose del optimismo sobre la desescalada arancelaria. El Hang Seng de Hong Kong subió un 0,5% el viernes y acumuló una ganancia semanal del 1,1%. Los futuros del S&P 500 subieron marginalmente, aunque Wall Street enfrenta pérdidas semanales de entre 1,5 y 2%. La inflación básica de Japón aumenta a un máximo de dos años del 3,5%, lo que aumenta las probabilidades de que el Banco de Japón suba las tipos. El IPC básico de abril superó las previsiones, acelerándose desde el 3,2% en marzo y marcando el ritmo más rápido desde enero de 2023. Una medida básica refinada que excluye alimentos y energía alcanzó el 3,0%, muy por encima del objetivo del 2% del BOJ. Los fuertes aumentos salariales surgidos de las negociaciones de primavera impulsaron el gasto de los consumidores, y la inflación de los alimentos saltó al 7,0%. Los analistas de ING ahora esperan un aumento de tasas de 25 puntos básicos por parte del BOJ en julio, aunque la incertidumbre sobre los aranceles estadounidenses puede limitar futuros movimientos hasta principios de 2026. Otras noticias El dólar se prepara para una caída semanal en medio de temores de déficit fiscal luego de la estrecha aprobación en la Cámara de Representantes del proyecto de ley fiscal de Trump. Se estima que el "One Big Beautiful Bill" añadirá 3,8 billones de dólares a la deuda nacional en una década, tras la reciente rebaja de la calificación crediticia de Estados Unidos por parte de Moody's. El índice del dólar cayó un 0,3% en las horas asiáticas y enfrenta una caída semanal del 1%. El yen japonés se fortaleció un 1,5% durante la semana mientras que el USD/JPY cayó un 0,4% el viernes. Las monedas asiáticas en general ganaron: el won surcoreano subió un 0,5% y el peso filipino subió un 0,6%. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Los precios del petróleo caen por cuarta sesión consecutiva debido a las preocupaciones sobre el suministro de la OPEP+. El crudo Brent cayó un 0,5% a 63,53 dólares y el WTI bajó un 0,5% a 60,87 dólares, ambos encaminándose a su primera caída semanal en tres semanas. Bloomberg informó que la OPEP+ está considerando un aumento de producción de 411.000 bpd para julio en la reunión del 1 de junio. Las pérdidas semanales alcanzaron el 1,9% para el Brent y el 2,5% para el WTI. La demanda de almacenamiento de crudo de EE. UU. ha aumentado hasta los niveles de la pandemia de COVID mientras los comerciantes se preparan para aumentos de la oferta. La quinta ronda de conversaciones nucleares entre Estados Unidos e Irán se celebrará el viernes en Roma. Las conversaciones comerciales entre Japón y Estados Unidos se intensifican con una cuarta ronda prevista para el 30 de mayo. El principal negociador, Ryosei Akazawa, regresará a Washington la próxima semana para reunirse con el secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien no pudo asistir a la tercera ronda del viernes con el secretario de Comercio, Lutnick, y el representante comercial, Greer. El primer ministro Ishiba mantuvo una llamada de 45 minutos con Trump para discutir aranceles y cooperación económica. Japón mantiene su demanda de eliminación total de aranceles mientras enfrenta derechos generales del 10% más aranceles automotrices del 25% para la fecha límite de julio. Los principales bancos estadounidenses exploran el lanzamiento conjunto de una moneda estable para contrarrestar la competencia de las criptomonedas. JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup y Wells Fargo están en conversaciones iniciales junto con Early Warning Services y Clearing House. La iniciativa espera la legislación GENIUS Act, que fue aprobada en una votación procesal clave en el Senado esta semana. Los bancos pretenden aprovechar las monedas estables para realizar pagos transfronterizos más rápido y, al mismo tiempo, evitar la erosión de la base de depósitos por parte de los grandes participantes del sector tecnológico. Foxconn avanza en su expansión en India a pesar de la presión de Trump con una instalación de exhibición de 1.500 millones de dólares planificada en Tamil Nadu. El proveedor de Apple continúa con importantes inversiones, incluida una planta de ensamblaje de chips aprobada por 450 millones de dólares en Uttar Pradesh, mientras India emerge como una alternativa a la fabricación china. Trump le dijo recientemente al director ejecutivo Tim Cook: "No estamos interesados ​​en que construyan en India", y pidió el retorno de la producción en Estados Unidos. Los informes sugieren que todos los iPhones vendidos en Estados Unidos podrían eventualmente provenir de India debido a los aranceles de China.

