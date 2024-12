Peso chileno abre con presiones mixtas frente al dólar

El peso chileno inició la sesión de este viernes en 978 pesos por dólar, reflejando un escenario influenciado por factores tanto locales como internacionales. Los principales catalizadores incluyen los recientes desarrollos en China, el comportamiento del cobre y la fortaleza del dólar estadounidense. Factores globales que impactan al peso chileno: Conferencia Central de Trabajo Económico en China: La falta de anuncios significativos de estímulos económicos decepcionó a los mercados, generando incertidumbre sobre la demanda de commodities como el cobre, clave para la economía chilena.

A pesar de esto, el cobre opera al alza en la jornada, ofreciendo un leve soporte a la moneda chilena frente a las presiones bajistas. Fortaleza del dólar estadounidense: La divisa estadounidense sigue fortaleciéndose como refugio seguro, respaldada por la elevada probabilidad (96,4%) de un recorte de 25 puntos básicos en la próxima reunión de la Reserva Federal.

Datos recientes como el Índice de Precios al Productor (IPP) de EE.UU., que mostró un incremento del 0,4%, refuerzan las expectativas de persistencia inflacionaria y apoyan la tendencia alcista del dólar. Perspectivas para la jornada: En ausencia de indicadores económicos relevantes tanto en Chile como en EE.UU., el rango estimado para el peso chileno se sitúa entre 975 y 980 pesos por dólar .

. El comportamiento del mercado dependerá de dos factores clave: La evolución del precio del cobre. Las fluctuaciones del dólar a nivel internacional.

