Peso chileno cae en la apertura mientras el mercado espera datos de empleo de EE.UU. y de inflación de Chile mañana

El peso chileno inicia la jornada con una depreciación frente al dólar, que avanza un 0,23% en la apertura, iniciando en los 970 CLP por dólar. A pesar del repunte en el precio del cobre, la moneda local se ve afectada por la fortaleza del dólar a nivel global, impulsada por el desempeño positivo de los mercados en EE. UU. Los inversionistas estarán atentos a la publicación de las solicitudes semanales de desempleo en EE. UU., un indicador clave para evaluar la estabilidad del mercado laboral y su posible impacto en la política monetaria de la Reserva Federal. Un dato sólido podría reforzar la postura de tasas altas por más tiempo, favoreciendo al dólar. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil En el plano local, el foco está en la inflación de enero, cuyo informe se conocerá mañana y que podría reflejar un leve aumento de las presiones inflacionarias. Este dato será clave para anticipar los próximos movimientos del Banco Central de Chile, que mantiene su estrategia de recortes graduales en la tasa de interés. Bajo este escenario, el tipo de cambio podría fluctuar entre 965 y 980 CLP por dólar durante la jornada, dependiendo de la evolución de los mercados internacionales y la reacción de los inversionistas a los datos económicos clave. Fuente: xStation5.

