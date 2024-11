Peso chileno estable tras datos del PCE y PIB en EE. UU.

El peso chileno mostró movimientos relevantes en la jornada reciente, cerrando en 976.89 pesos por dólar y marcando un punto alto antes de una leve corrección del 0,32% en la apertura de hoy. Durante la sesión AM, el tipo de cambio presentó presiones alcistas cercanas a los 977 pesos, impulsadas por un fortalecimiento moderado del dólar internacional, cuyo índice (DXY) subió a 106.2 puntos, rebotando desde un soporte clave en 106.02 puntos. Este desempeño refleja una recuperación del dólar tras la publicación de datos macroeconómicos favorables en Estados Unidos. Datos Económicos de Estados Unidos Las publicaciones recientes en Estados Unidos, particularmente el PCE y el PIB, han sido determinantes para el comportamiento de los mercados: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Índice de Precios Básico (PCE): Incremento mensual de 0,3% , consistente con los registros previos y las expectativas del mercado.

Precios de servicios: Subieron un 0,4%.

Precios de bienes: Aumentaron solo un 0,1%. Este indicador, clave para medir la inflación subyacente observada por la Reserva Federal (FED), mantiene un ritmo moderado de crecimiento. PIB del Tercer Trimestre de 2024: Crecimiento anualizado de 2,8%, ligeramente por debajo del 3% del trimestre anterior.

La leve desaceleración refleja una menor inversión privada, reducción en flujos asociados a estructuras e inversiones en viviendas. Impacto de China en los Mercados y Economía Chilena Los mercados chinos, a pesar de una contracción en las ganancias industriales de 10% interanual en octubre, muestran cierto optimismo gracias a las expectativas de estímulos por parte de Pekín. Cabe destacar: La contracción de 10% es menos severa que la caída de 27% en el mes anterior.

Las políticas fiscales implementadas hasta ahora han sido insuficientes para revertir la tendencia negativa. Relación con Chile: La recuperación económica de China podría impulsar el precio del cobre, un factor clave para la economía chilena.

Un repunte en la actividad industrial china beneficiaría a la balanza comercial de Chile, dado su fuerte dependencia del mercado asiático. Perspectivas para el USDCLP El tipo de cambio en Chile podría mantenerse dentro de un rango de lateralización, con proyecciones que sugieren que no superará los 985 pesos ni caerá por debajo de los 968 pesos durante el cierre de la semana. Factores determinantes incluyen: La evolución del índice DXY.

Las expectativas sobre la economía china y su impacto en el precio del cobre.

La estabilidad macroeconómica global tras las recientes publicaciones en Estados Unidos.

El peso chileno se encuentra en una etapa de consolidación influida por dinámicas globales. Un eventual fortalecimiento del cobre derivado de estímulos en China podría ofrecer soporte adicional a la moneda local en el mediano plazo, mientras que el dólar se mantiene resiliente frente a los datos positivos en Estados Unidos. Fuente: xStation5.

