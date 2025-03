Peso chileno inicia la jornada con leve depreciación en medio de tensiones comerciales

El peso chileno abrió la sesión en 943 pesos por dólar, registrando una leve depreciación del 0,02% en un contexto de volatilidad global. El desempeño de la moneda local está influenciado por las recientes medidas arancelarias anunciadas por el expresidente Donald Trump, lo que ha intensificado las tensiones comerciales y generado incertidumbre en los mercados. Factores clave que impactan al peso chileno Cobre con tendencia mixta : Tras un fuerte repunte a finales de febrero, los precios del cobre han mostrado un comportamiento dispar. La incertidumbre sobre la oferta futura del metal y el posible impacto de restricciones comerciales en EE.UU. podrían añadir presión al tipo de cambio.

En el ámbito local, la ausencia de datos económicos relevantes sugiere que el peso chileno podría fluctuar en un rango entre 935 y 953 pesos por dólar en la jornada. La evolución de los precios del cobre y los próximos anuncios de política monetaria en EE.UU. serán factores determinantes en la dirección del tipo de cambio.

