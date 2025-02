Peso chileno se aprecia en su apertura: en línea con la debilidad global del dólar

El peso chileno inició la jornada de este 13 de febrero de 2025 cotizando en 952 pesos por dólar, lo que representa una apreciación intradía del 0,14% respecto al cierre anterior. Esta tendencia responde a la debilidad global del dólar, impulsada por los recientes datos de inflación en Estados Unidos, que superaron las expectativas del mercado. Actualmente, los inversores están a la espera de la publicación del Índice de Precios al Productor (IPP) de EE.UU., lo que podría ofrecer mayor claridad sobre la evolución de la inflación y sus implicaciones para la política monetaria de la Reserva Federal. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Factores locales: caída del cobre y fortalecimiento del peso En el ámbito interno, el precio del cobre, principal producto de exportación de Chile, registra una leve caída del 0,17%. Sin embargo, pese a esta disminución, el peso chileno ha logrado apreciarse, en línea con una tendencia bajista del tipo de cambio observada en los últimos días. Este comportamiento sugiere que factores externos—como las expectativas sobre la política monetaria de la Fed y la evolución de la inflación global—están teniendo un impacto determinante en la cotización del peso chileno, superando la influencia de los fundamentos locales. Fuente: xStation5. El USDCLP se ubica en 951.66 y mantiene una clara tendencia bajista, con medias móviles de 50 y 200 periodos alineadas a la baja y el precio por debajo de ambas. El soporte clave se encuentra en la zona de 947.82, correspondiente a la extensión de Fibonacci del 123.8%. El RSI en 33.8 indica posible sobreventa, mientras que el ADX muestra una tendencia bajista aún fuerte.

