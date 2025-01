Peso chileno se deprecia levemente mientras persiste la fortaleza del dólar

El peso chileno registró una apreciación intradía del 0.09%, cerrando en 1012 pesos por dólar. Sin embargo, la moneda local sigue operando en un rango donde domina la fortaleza estructural del dólar estadounidense. Este comportamiento refleja una combinación de factores locales e internacionales, entre los que destacan las expectativas sobre la política monetaria de la Reserva Federal y los datos económicos de Estados Unidos. Contexto global: dólar en retroceso El dólar experimentó su primera caída semanal en siete semanas, impulsado por varios factores clave: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Desaceleración de la inflación subyacente en Estados Unidos : Este dato intensificó las expectativas de recortes en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal, con los mercados descontando ahora 41 puntos básicos de relajación, frente a los 27 puntos básicos proyectados a principios de mes.

Debilidad en las ventas minoristas de diciembre : Los datos reflejan un enfriamiento del consumo, lo que refuerza la percepción de una desaceleración económica.

Declaraciones de Christopher Waller (Reserva Federal): El gobernador de la Fed señaló que podrían implementarse hasta cuatro recortes adicionales si los datos continúan deteriorándose. Este entorno ha debilitado al dólar, proporcionando soporte a las divisas emergentes como el peso chileno. Impacto de China y el cobre en el peso chileno El desempeño del peso también encuentra respaldo en el crecimiento económico de China y en el mercado del cobre: Revisión al alza del PIB de China : El crecimiento del cuarto trimestre se ajustó al 5.4% , alcanzando el objetivo anual del 5% fijado por Pekín en 2024.

: El crecimiento del cuarto trimestre se ajustó al , alcanzando el objetivo anual del fijado por Pekín en 2024. Incremento del precio del cobre: El metal, clave para la economía chilena, subió a 4.42 dólares por libra, impulsado por un aumento del 18% anual en las importaciones de cobre sin refinar por parte de China en diciembre. Rango de corto plazo para el peso chileno En este contexto, el peso chileno podría fluctuar entre 1004 y 1018 pesos por dólar en el corto plazo, dependiendo de: La evolución del dólar en los mercados internacionales.

Las expectativas de demanda de cobre, impulsadas por la actividad económica en China. Aunque el peso chileno se apreció levemente, los mercados siguen pendientes de los movimientos en las políticas monetarias globales y del desempeño del cobre, factores determinantes en la cotización de la moneda.

