Peso chileno se estabiliza cerca de los 940 impulsado por señales mixtas de EE.UU. y debilidad en el cobre

El tipo de cambio USDCLP mostró una leve recuperación en la jornada, cotizando en torno a los 940 pesos tras revertir una apertura bajista. Este avance marginal de 0,41 % refleja una pausa en la volatilidad reciente, en un contexto marcado por la evaluación de datos económicos dispares desde EE.UU. y un renovado deterioro en el precio del cobre. Factores internacionales: Fed y perspectivas inflacionarias Los inversionistas se mantienen atentos a los últimos mensajes desde la Reserva Federal, donde Jerome Powell reiteró una postura de cautela monetaria. La autoridad enfatizó que el ciclo de tasas se mantendrá sin cambios en tanto no haya mayor claridad en: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Inflación , que se mantiene por encima del 2 %

Mercado laboral , aún resiliente

Impacto de los aranceles promovidos por la administración Biden Powell también advirtió que las medidas arancelarias podrían añadir presión inflacionaria, lo que refuerza el sesgo hawkish de la Fed y respalda, indirectamente, al dólar a nivel global. El cobre cede terreno y presiona al peso chileno En el plano de los commodities, el precio del cobre inició la jornada con una leve caída, en medio de: Tensiones geopolíticas no resueltas

Desconfianza en la efectividad de la tregua comercial de 90 días entre EE.UU. y China

Menor entusiasmo en torno a la demanda de largo plazo Aunque Cochilco mantiene su proyección de 4,25 USD/lb para 2025, el corto plazo continúa dominado por la incertidumbre, lo que afecta negativamente al peso chileno por su fuerte dependencia de este metal. Niveles técnicos clave para USDCLP Desde el punto de vista técnico, el gráfico de 15 minutos muestra una fase de consolidación bajo una resistencia descendente marcada por una línea de tendencia bajista (línea punteada roja). El par se mantiene oscilando en torno a su media móvil simple de 200 periodos, en 939,78, actuando como referencia dinámica. Zonas clave a observar: Resistencia: 949,74 (máximo reciente)

Soporte inmediato: 936,08

Soporte extendido: 928,49 y luego 923,52 El indicador MACD muestra señales mixtas, con un sesgo lateral, reflejando la indecisión del mercado. Perspectiva Si continúa la presión bajista sobre el cobre y se mantiene el tono restrictivo de la Fed, el dólar podría retestear la zona de 950. Por el contrario, una ruptura clara bajo los 935 pesos abriría espacio para una corrección hacia los 915, nivel no visto desde marzo. El mercado se mantiene en compás de espera, a la espera de nuevos catalizadores que definan la dirección dominante del tipo de cambio.

