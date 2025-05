Peso chileno se estabiliza en torno a los 938 pesos

El tipo de cambio USDCLP abrió la jornada con movimientos acotados en torno a los 938 pesos, reflejando un contexto de estabilidad en los mercados financieros. Esta consolidación se da en medio de una mejora en el entorno global y señales de resiliencia por parte de la economía chilena. Contexto internacional favorable El índice de confianza del consumidor en Estados Unidos mostró una lectura sólida, lo que fortaleció el apetito por activos denominados en dólares.

Esto ha impulsado al índice amplio del dólar , reflejando una visión más positiva sobre la economía estadounidense.

La mejora en las perspectivas del comercio internacional también ha generado un entorno más propicio para las monedas emergentes, sin generar presiones adicionales sobre el tipo de cambio. Soporte interno desde Chile A nivel local, el peso chileno se mantiene firme , respaldado por señales de mayor dinamismo económico.

La estabilidad en los precios del cobre , principal producto de exportación del país, ha servido como ancla para la divisa local.

Este balance entre factores externos e internos ha permitido que el tipo de cambio se mueva en un rango técnico acotado entre los 930 y 940 pesos. Análisis técnico El gráfico muestra una formación de triángulo simétrico , con soporte ascendente y resistencia descendente, lo que sugiere una fase de consolidación antes de una eventual ruptura.

El nivel de soporte inmediato se encuentra en 936.17, seguido por zonas más profundas en 928.49 y 922.32.

Por el lado superior, las resistencias clave están en 949.84 y 961.88.

El indicador MACD aún muestra momentum negativo, lo que implica cautela ante posibles caídas si el soporte es vulnerado.

