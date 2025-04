Peso chileno se fortalece por repunte del cobre

El tipo de cambio USDCLP inicia la jornada con un retroceso de 0,9%, ubicándose en torno a los 981 pesos por dólar, impulsado por dos factores principales: el avance en el precio del cobre y un debilitamiento generalizado del dólar a nivel global. Este movimiento representa una corrección tras alcanzar máximos cercanos a los 994 pesos, nivel que ahora se consolida como resistencia clave junto con los 1020 pesos. En tanto, los 981 pesos se perfilan como primer soporte intradía, con la zona de 958 pesos actuando como soporte técnico más firme en caso de una extensión bajista. Factores locales y globales en juego Cobre al alza: Los futuros del metal rojo suben más de 1% intradía , superando los 4,4 dólares por libra , en medio de renovadas preocupaciones sobre la oferta global y posibles interrupciones logísticas derivadas de nuevas medidas arancelarias en EE.UU. .

Medidas de EE.UU.: La administración Trump ha reducido temporalmente aranceles recíprocos para países no retaladores, buscando proteger la cadena de suministros industriales, aunque persiste la incertidumbre ante la posibilidad de tarifas dirigidas específicamente al cobre.

Dólar global debilitado: El billete verde pierde terreno frente a las principales divisas debido al resurgimiento de tensiones comerciales entre EE.UU. y China . Pekín respondió con un incremento arancelario de hasta 125% a productos estadounidenses, intensificando temores de desaceleración global .

Datos económicos de EE.UU.: El índice de precios al productor (PPI) cayó inesperadamente -0,4% en marzo, lo que refuerza la percepción de debilidad en la economía estadounidense y reduce la presión sobre la Reserva Federal para mantener una postura monetaria restrictiva. Perspectiva técnica El gráfico muestra una ruptura de la tendencia bajista que dominaba desde mediados de enero, con un cambio de estructura validado tras la superación del nivel de los 958 pesos. El tipo de cambio alcanzó un máximo local en torno a 994 pesos, pero enfrenta ahora una corrección técnica hacia los niveles de soporte. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Indicadores técnicos relevantes: El MACD aún muestra pendiente positiva, aunque pierde fuerza.

El estocástico presenta señales de sobrecompra, apuntando a una posible consolidación o retroceso en el corto plazo.

La media móvil simple (SMA 200) se mantiene como soporte dinámico en torno a los 944 pesos. Rango estimado para la jornada El tipo de cambio podría fluctuar entre los 959 y 1000 pesos por dólar, dependiendo de la evolución del precio del cobre y de las noticias sobre el conflicto comercial entre EE.UU. y China.

