Peso chileno se fortalece tras mejora en empleo y presiona al dólar

Actualización del USDCLP tras informe de empleo en Chile El tipo de cambio del dólar en Chile (USDCLP) presentó movimientos significativos este lunes, influenciado por factores tanto locales como internacionales. En el plano global, el debilitamiento del dólar estadounidense se mantiene debido a la incertidumbre sobre la política monetaria de la Reserva Federal, mientras que en el ámbito local, los recientes datos de empleo en Chile han brindado apoyo al peso chileno. Informe laboral impulsa al peso chileno

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) reportó que la tasa de desempleo en el trimestre móvil septiembre-noviembre 2024 alcanzó el 8,2%, reflejando una caída de 0,5 puntos porcentuales en comparación con el mismo período del año anterior. Este descenso se atribuye al aumento del empleo (+1,6% anual) y a la reducción en el número de desocupados (-4,9%). Entre los sectores que más contribuyeron al alza en el empleo destacan: Salud: +9,0%.

+9,0%. Actividades profesionales: +8,7%.

+8,7%. Enseñanza: +3,6%. Además, la tasa de ocupación informal disminuyó a 26,9%, lo que refleja una mejora en la calidad del empleo en el país. Reacciones en el USDCLP Fuente: xStation 5 Tras conocerse estos datos, el peso chileno mostró señales de fortaleza frente al dólar, en un contexto donde los inversores consideran al mercado laboral chileno como un indicador positivo de la salud económica del país. A nivel técnico, el USDCLP rompió una línea de tendencia bajista clave, mostrando resistencias y soportes que determinarán su evolución: Resistencia principal: 999,7 CLP.

999,7 CLP. Soportes técnicos: 987,3 CLP y 984,5 CLP. Escenarios posibles: Caída del USDCLP: Si el tipo de cambio se consolida por debajo de 988 CLP, podría extenderse hacia los 984,5 CLP. Avance del USDCLP: Un rebote por encima de 995 CLP llevaría al par a probar nuevamente los 999,7 CLP, su máximo reciente. Pese al fortalecimiento del peso chileno, el debilitamiento del dólar estadounidense continúa siendo un factor determinante. La incertidumbre sobre el rumbo de las tasas de interés en Estados Unidos y los altos rendimientos de los bonos del Tesoro generan fluctuaciones que impactan en el mercado cambiario global.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "