Peso chileno se mantiene estable ante un dólar debilitado y repunte en mercados emergentes

El tipo de cambio USDCLP muestra una ligera estabilidad en la jornada de hoy, reflejando un contexto externo dominado por la debilidad global del dólar, especialmente frente a monedas de la región Asia-Pacífico. El movimiento más destacado lo protagoniza el dólar taiwanés, que registra su mayor apreciación diaria frente al dólar estadounidense desde 1988, lo que refleja un impulso regional que favorece a las divisas emergentes. Contexto internacional Donald Trump afirmó estar dispuesto a reducir algunos aranceles impuestos a China, aunque descartó un diálogo cercano con Xi Jinping , lo que introduce nuevos niveles de incertidumbre comercial entre ambas potencias.

Esta narrativa ha debilitado al dólar estadounidense, que ha perdido fuerza tanto frente a monedas avanzadas como emergentes.

La incertidumbre geopolítica y comercial favorece el retorno hacia monedas con fundamentos sólidos en mercados emergentes. Factores locales El peso chileno se beneficia no solo del contexto global, sino también de una combinación de elementos internos: Estabilidad macroeconómica local . Altos precios del cobre , que se mantienen cerca de sus máximos recientes de abril, respaldando los flujos hacia la moneda chilena.

Niveles técnicos y proyecciones Según el gráfico horario (H1) del USDCLP: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil El tipo de cambio se ubica en torno a los 940,58 pesos por dólar .

Hay una zona de soporte clara en los 931,83 , reforzada por mínimos anteriores y zonas de acumulación.

La resistencia inmediata se sitúa en 943,30 , correspondiente a un nivel técnico relevante.

De continuar el escenario actual, el par podría oscilar en un rango estimado entre 935 y 945 pesos, en línea con la consolidación observada.

