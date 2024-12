Peso Mexicano Estable en un Rango Lateral Frente al Dólar

El peso mexicano se ha mantenido en un rango lateral frente al dólar estadounidense durante la jornada de hoy. El tipo de cambio osciló entre un máximo de 20.37 y un mínimo de 20.28, sin catalizadores económicos relevantes en México que influyan en su desempeño. Contexto Reciente del Peso Mexicano En la sesión anterior, el peso logró fortalecerse más allá de los 20.4 por dólar, rebotando desde su nivel más débil desde marzo de 2022, alcanzado el pasado 26 de noviembre en 20.64. Este movimiento ocurrió mientras los inversores evaluaban datos laborales y una aparente distensión en las tensiones comerciales con Estados Unidos. Entre los factores que respaldaron al peso destacan: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Desempleo en México: La tasa de desempleo cayó a 2.5% en octubre , el nivel más bajo desde marzo, superando las expectativas de 2.9% . Este dato refuerza la percepción de flexibilidad en el ciclo de recortes de tasas del Banco de México (Banxico).

. Los salarios anuales crecieron un 4.8% interanual. La reacción del mercado al dato fue moderada, con un ligero fortalecimiento del dólar respaldado por un entorno de aversión al riesgo. El empleo en Estados Unidos sigue siendo clave para las decisiones de política monetaria de la Reserva Federal, que ha buscado equilibrar su doble mandato de máximo empleo y estabilidad de precios. Fuente: xStation5. El USDMXN se encuentra en 20.3289, con resistencia en 20.3786 y soporte en 20.2874, consolidando dentro de un rango limitado. Un quiebre alcista por encima de 20.3786 podría llevar al nivel clave de 20.4626, mientras que una ruptura bajista por debajo de 20.2874 apuntaría hacia 20.2543 y 20.1985. El RSI muestra falta de momentum claro, y el ADX en indica una tendencia débil.

