Peso mexicano retrocede antes de la decisión de tasas: mercado anticipa nuevo recorte de 50 puntos base por parte de Banxico

En una jornada marcada por la expectativa monetaria, el peso mexicano retrocede 0.5% frente al dólar estadounidense, con el tipo de cambio moviéndose en un rango intradía entre 20.13 y 20.36. La atención de los mercados está centrada en la decisión que tomará este jueves el Banco de México (Banxico) a las 16:00 (GMT-3), donde se espera que la autoridad monetaria reduzca nuevamente su tasa de interés en 50 puntos base, llevándola al 9.0%. El consenso anticipa continuidad en el ciclo de recortes Diversos análisis apuntan a que Banxico continuará con el proceso de relajación iniciado en febrero. Aunque se espera un recorte de medio punto porcentual, se prevé que la decisión no sea unánime, reflejando la complejidad del entorno económico. La mayoría de los miembros de la Junta de Gobierno mantendría una postura de ajuste gradual, considerando que, pese a la mejoría en la inflación, persisten riesgos internos y externos que justifican una política aún restrictiva. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fundamentales que respaldan una postura más flexible Tres factores clave están influyendo en la expectativa de una reducción en la tasa de referencia: Desaceleración de la inflación :

La inflación general en la primera mitad de marzo descendió a 3.67% anual, por debajo de lo anticipado por el mercado. La inflación subyacente también mostró señales de enfriamiento, situándose en 3.56% anual. Ambos indicadores se mantienen dentro del rango objetivo del banco central.

Pérdida de dinamismo en la actividad económica :

Los últimos datos del IGAE revelaron una contracción mensual de 0.2% en enero, tras una caída del PIB en el último trimestre de 2024. Esto ha aumentado la probabilidad de que la economía mexicana entre en una recesión técnica durante el primer trimestre del año.

Incertidumbre externa y riesgos fiscales:

A pesar de cierta moderación en las tensiones comerciales, persiste incertidumbre en torno a aranceles aplicables a México. Además, el panorama fiscal se mantiene bajo vigilancia. Se espera que la Secretaría de Hacienda presente los Precriterios de Política Económica en los próximos días, con señales sobre la trayectoria del déficit. Posibles escenarios para la decisión Escenario central (más probable):

Un recorte de 50 puntos base, justificado por el avance en el proceso de desinflación y la debilidad en el crecimiento. Este ajuste permitiría mantener una postura restrictiva, pero menos agresiva, sin comprometer el objetivo de estabilidad de precios. Escenario alternativo (más conservador):

Un recorte de 25 puntos base, impulsado por miembros más cautos dentro del banco central, que prefieren evitar ajustes agresivos hasta contar con mayor claridad sobre el entorno fiscal y la evolución de la inflación subyacente. Perspectivas para la tasa de interés y el tipo de cambio Finamex prevé que la tasa de política monetaria cierre el año en 8.25%.

Oxford Economics proyecta un ciclo de recortes más profundo, que llevaría la tasa hasta 7.50%, todavía en terreno restrictivo.

La última encuesta de expectativas de CitiBanamex señala que la tasa podría cerrar 2025 en 8.0%, mientras que el tipo de cambio se ubicaría en 20.98. Factores a monitorear tras la decisión El comportamiento del tipo de cambio, los flujos de capital y las tasas de largo plazo estarán muy influenciados por dos elementos: el tono del comunicado de Banxico y las perspectivas fiscales del gobierno federal. Una señal clara de compromiso con la consolidación fiscal podría abrir espacio para nuevos recortes, mientras que una postura más laxa en ese frente podría generar mayor volatilidad. Fuente: xStation5. El USDMXN se ubica actualmente en 20.3280 y mantiene una estructura de mínimos ascendentes, respaldada por una línea de tendencia alcista y un cruce de medias móviles positivas. El RSI se aproxima a zona de sobrecompra (65.2), mientras que el oscilador estocástico muestra momentum aún favorable. Escenario alcista: Un quiebre sostenido por encima de 20.3950 abriría la puerta a una extensión hacia los 20.4938. Entradas pueden considerarse tras una confirmación sobre el máximo reciente, con soporte dinámico en la línea de tendencia. Escenario bajista: Una ruptura de la línea de tendencia alcista y caída por debajo de 20.1450 (media de 50 periodos) sugeriría debilidad, con objetivo en los soportes clave de 20.0197 y 19.9001. Validación bajista adicional si el RSI rompe los 50 puntos a la baja.

