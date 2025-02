Peso mexicano se aprecia ligeramente en la sesión

El peso mexicano avanza un 0.2% frente al dólar en la sesión actual, con el tipo de cambio fluctuando entre 20.39 y 20.53. Esto representa una caída del dólar de aproximadamente 0.6% desde su máximo intradía. Datos de inflación y PIB refuerzan expectativas de recortes en tasas Los recientes datos macroeconómicos han incrementado la expectativa de un recorte de 50 puntos básicos por parte de Banxico en marzo, condicionado a la evolución de la inflación: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil La inflación general subió a 3.74% en la primera quincena de febrero , en línea con las previsiones y dentro del objetivo del banco central.

, en línea con las previsiones y dentro del objetivo del banco central. El PIB de México se contrajo un 0.6% en el cuarto trimestre de 2024, marcando la mayor caída desde el tercer trimestre de 2021. Las minutas de Banxico reflejan una postura más flexible, aunque los riesgos económicos persisten, especialmente por las posibles tarifas arancelarias de EE.UU. México busca frenar aranceles del 25% antes del 4 de marzo El gobierno mexicano intensifica negociaciones para evitar que la administración Trump imponga un arancel del 25% sobre exportaciones clave. La estrategia de México se centra en: Destacar sus esfuerzos en seguridad fronteriza y combate al tráfico de fentanilo .

y combate al . Convencer a EE.UU. de la efectividad de estas medidas antes de la fecha límite del 4 de marzo. Aunque ha habido avances, una reversión total de los aranceles sigue siendo poco probable. Aumento en expectativas de inflación en EE.UU. agrega presión a mercados Mientras México enfrenta incertidumbre comercial, en EE.UU. las expectativas de inflación a 12 meses subieron de 5.2% a 6% en febrero. El alza en expectativas inflacionarias podría influir en las decisiones de la Reserva Federal, que ha adoptado una postura cautelosa sobre futuros recortes de tasas. Esto, a su vez, añade incertidumbre a los mercados emergentes, incluida la volatilidad del peso mexicano. El USDMXN ha roto a la baja una línea de tendencia alcista y se encuentra en la zona de 20.4041, por debajo de la media móvil de 50 periodos. La presión bajista ha aumentado tras perder el soporte en 20.4316, con un posible objetivo en 20.2776. El RSI indica una tendencia bajista moderada, mientras que el ADX muestra un aumento en la fuerza del movimiento. Fuente: xStation5.

