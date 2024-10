Peso mexicano se debilita frente al dólar en espera de la decisión de tasas del Banxico

El peso mexicano comenzó la jornada de hoy con estabilidad frente al dólar, pero ha comenzado a perder fuerza conforme avanza el día, alcanzando los 19.48 pesos por dólar. Los inversionistas están expectantes ante la próxima decisión de tasas de interés del Banco de México (Banxico), que se anunciará mañana. La expectativa general del mercado es que el banco central recorte las tasas en 25 puntos básicos (bps), lo que reduciría la tasa de interés de 10.75% a 10.50%. Según una encuesta reciente de Bloomberg a 25 economistas, 20 de ellos anticipan un recorte de 25 bps, mientras que solo uno espera que las tasas permanezcan sin cambios. Sin embargo, el reciente dato de inflación de septiembre en México, que mostró una desaceleración mayor a la esperada, ha impulsado apuestas por un recorte más agresivo de 50 bps (0.50%). Antes de la publicación de los datos de inflación, cuatro de los economistas consultados ya preveían este recorte más significativo, y es probable que este número haya aumentado tras conocer las cifras. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Al mismo tiempo, el crecimiento económico de México en julio superó las expectativas, lo que podría hacer que Banxico adopte un enfoque más cauteloso y se incline hacia un recorte de 25 bps en lugar de uno más agresivo de 50 bps. Factores internacionales En el ámbito internacional, el tipo de cambio podría experimentar movimientos adicionales con la publicación de los datos de ventas de casas nuevas en Estados Unidos, un indicador clave que influye en las expectativas sobre el estado de la economía estadounidense. Además, los mercados estarán atentos al discurso que dará hoy Adriana Krugler, miembro de la Reserva Federal de EE.UU., que podría ofrecer pistas sobre la política monetaria futura de ese país. Si los mercados se mantienen relativamente tranquilos, se espera que el tipo de cambio oscile entre 19.50 y 19.37 en el corto plazo. Sin embargo, cualquier sorpresa en los datos económicos o comentarios de los responsables de política monetaria podría generar volatilidad en los próximos días. Fuente: xStation5. El tipo de cambio inició un movimiento ascendente, encontrando resistencia en los 19.48 antes de comenzar una corrección a la baja. Si el movimiento descendente continúa, es probable que el tipo de cambio busque los niveles cercanos al 61.8% y 50.0% de Fibonacci, lo que podría preparar el terreno para un posible repunte. Sin embargo, si el precio rompe este rango de soporte, podría buscar niveles más bajos, como los 19.30. El indicador RSI muestra que el tipo de cambio está en proceso de corrección tras haber salido de la zona de sobrecompra, lo que sugiere que podría haber espacio para una mayor continuación de la tendencia bajista a corto plazo. Esta tendencia bajista está respaldada por el cruce de medias (SMA 200 y SMA 50), que confirma la debilidad del movimiento alcista actual.



