Peso mexicano se debilita ligeramente tras datos de confianza empresarial y desempleo en México

El peso mexicano experimenta una depreciación del 0.2% frente al dólar estadounidense, ubicándose en niveles entre 20.51 y 20.62 durante la jornada. Esta caída ocurre después de que ayer la moneda lograra una modesta recuperación frente al dólar. Los datos de confianza empresarial y desempleo en México publicados esta mañana parecen haber influido en el comportamiento del tipo de cambio, generando una leve presión al alza. Datos económicos de México En el ámbito laboral, la tasa de desempleo aumentó a 2.60% en noviembre de 2024 desde el 2.50% registrado en octubre. Aunque este nivel sigue siendo bajo en términos históricos, con un promedio de 3.70% desde 1994, el incremento sugiere una posible desaceleración en la recuperación del mercado laboral. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Por otro lado, el índice de confianza empresarial disminuyó de 52.10 puntos en noviembre a 51.20 puntos en diciembre. A pesar de mantenerse por encima del umbral de los 50 puntos, que indica optimismo, este retroceso refleja un ajuste en las expectativas de los empresarios. Perspectiva global y datos relevantes en EE. UU. En el contexto internacional, los mercados están atentos a la publicación del índice ISM manufacturero de EE. UU., que podría influir en las expectativas sobre la política monetaria de la Reserva Federal. El pronóstico para el PMI manufacturero es de 48.2, ligeramente por debajo del dato anterior de 48.4, mientras que el componente de precios pagados se espera en 51.8 frente al dato previo de 50.3. Otros elementos relevantes incluyen el índice de empleo, cuyo último registro fue de 48.1, y el índice de nuevos pedidos, que previamente se ubicó en 50.4. Contexto del mercado cambiario El comportamiento del peso mexicano refleja una combinación de factores internos y externos. En el frente local, los datos de confianza empresarial y desempleo han limitado el apetito por la moneda. A nivel global, las expectativas de los datos económicos de EE. UU. mantienen a los mercados en un entorno de cautela. Una cifra más débil de lo esperado en el ISM manufacturero podría ejercer presión a la baja sobre el dólar, lo que beneficiaría indirectamente al peso. Sin embargo, cualquier sorpresa al alza en estos indicadores podría fortalecer al billete verde, añadiendo volatilidad al tipo de cambio. Fuente: xStation5.

