Petróleo, BCE y resultados corporativos bajo la lupa

El panorama económico global se encuentra en un estado de alta volatilidad, y el calendario económico de hoy está repleto de eventos que podrían mover los mercados. Los inversores estarán atentos a una serie de factores clave, desde los datos sobre las reservas de petróleo crudo de Estados Unidos hasta las comunicaciones del Banco Central Europeo (BCE) y los resultados trimestrales de grandes corporaciones. La atención se centrará en la Cumbre BRICS, las comunicaciones del banco central y los resultados trimestrales de las principales empresas estadounidenses, incluidas General Motors y Verizon. Los datos de los inventarios de petróleo serán objeto de un seguimiento minucioso más adelante en la sesión. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Publicaciones de datos económicos: 12:00 - Cumbre BRICS

14:30 - Índice de precios al consumidor de Canadá (mensual) (septiembre): pronóstico de -1,7 % frente al -3,1 % anterior

22:30 - Inventario semanal de petróleo crudo API de EE. UU.: pronóstico de -1,580 millones Discursos de los banqueros centrales: 06:30 - Habla el alemán Buba Balz

12:30 - Habla McCaul del BCE

14:15 - Habla el presidente alemán Buba Nagel

14:25 - Habla el gobernador del Banco de Inglaterra Bailey

15:00 - Habla Harker, miembro de la Fed

15:00 - Habla Lagarde, presidenta del BCE

16:00 - Habla Lane del BCE

20:15 - Habla Lagarde, presidenta del BCE

21:00 - Habla Lane del BCE

21:15 - Habla McCaul del BCE Empresas que presentan sus resultados: Danaher (DHR.US)

General Motors (GM.US)

Lockheed Martin (LMT.US)

Moody's (MCO.US)

Verizon Communications (VZ.US)

Philip Morris (PM.US)

General Electric (GE.US)

Texas Instruments (TXN.US)

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "