Philip Morris crece tras mejores resultados del 3T24 y mejora de las previsiones📊

Philip Morris (PM.US) anuncia unos resultados mejores de lo esperado para el 3T24. El aumento de las ventas, combinado con una mejora de la rentabilidad, as铆 como un aumento final de las previsiones para todo el a帽o 2024, hacen que el precio de las acciones de la compa帽铆a suba m谩s del 7% al inicio de la sesi贸n. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil A nivel de ingresos, Philip Morris report贸 9.910 millones de d贸lares, superando la previsi贸n de consenso de 9.680 millones de d贸lares. La compa帽铆a logr贸 as铆 unos ingresos trimestrales r茅cord, as铆 como un beneficio neto r茅cord, gracias a unas pol铆ticas de costes adecuadas. Los sobres de Zyn, que contienen nicotina y se toman por v铆a oral coloc谩ndolos debajo del labio superior, registraron un aumento del 41% en las ventas en Estados Unidos solo en el tercer trimestre. Philip Morris a帽adi贸 que la demanda de cartuchos de tabaco calentados IQOS en mercados como Grecia y Alemania tambi茅n est谩 impulsando las ventas. Philip Morris busca aumentar las ventas de alternativas a los cigarrillos en medio de una creciente conciencia p煤blica sobre los efectos del tabaco en la salud. Aunque estos productos contienen menos sustancias y qu铆micos vinculados al c谩ncer y las enfermedades card铆acas, su creciente popularidad est谩 causando controversia, especialmente entre los j贸venes que nunca han fumado antes. La creciente popularidad de Zyn en los EE. UU. ha causado problemas de suministro, pero esas dificultades ahora est谩n comenzando a disminuir. La compa帽铆a anunci贸 en julio que invertir铆a $ 600 millones en una nueva planta de fabricaci贸n en los EE. UU. para producir Zyn. A nivel de BPA ajustado, Philip Morris report贸 $ 1.91 (frente a un pron贸stico de $ 1.81). En t茅rminos interanuales, esto representa un aumento del 14.4%. Detr谩s de este crecimiento se encontraba principalmente una mejora en el ingreso neto, que aument贸 a $ 3.08 mil millones en el tercer trimestre de 2024. La mayor tasa de crecimiento del ingreso neto impuls贸 el margen neto a m谩ximos hist贸ricos, manteniendo as铆 la tendencia al alza que ha continuado desde el segundo trimestre de 2023. La compa帽铆a alcanz贸 valores cercanos al 31%, que en el per铆odo 2020-2022 era el l铆mite superior del margen. Por lo tanto, se espera que la tendencia de mejora del margen neto en los pr贸ximos trimestres se desacelere y, en cambio, se consolide en los niveles actuales. La compa帽铆a tambi茅n elev贸 sus expectativas para todo el a帽o 2024. Espera que los beneficios ajustados por acci贸n aumenten un 15% este a帽o (excluyendo los cambios en los tipos de cambio), frente a las previsiones anteriores del 13%, hasta los 6,45-6,51 d贸lares (anteriormente: 6,33-6,45 d贸lares). El l铆mite superior de las previsiones anteriores como l铆mite inferior de las previsiones actuales es una se帽al de la confianza de Philip Morris en la fortaleza de la tendencia actual de los consumidores con respecto al crecimiento de la demanda de los productos de la compa帽铆a. RESULTADOS FINANCIEROS 3T24: Volumen de env铆os de cigarrillos en unidades 163,24 mil millones Volumen de env铆os de cigarrillos en Europa 43,74 mil millones de unidades Volumen de env铆os de cigarrillos en Asia meridional y sudoriental, Comunidad de Estados Independientes, Oriente Medio y 脕frica 91,46 mil millones de unidades Volumen de env铆os de cigarrillos libres de impuestos en Asia oriental, Australia y PMI 12,81 mil millones de unidades Volumen de env铆os de cigarrillos en Am茅rica 15,24 mil millones de unidades

Volumen de env铆os de unidades de tabaco calentado 35,35 mil millones de unidades, estimaci贸n 35,19 mil millones Volumen de env铆os de tabaco calentado en Europa 14,20 mil millones de unidades Volumen de env铆os de tabaco calentado en Asia meridional y sudoriental, Comunidad de Estados Independientes, Oriente Medio y 脕frica 7,13 mil millones de unidades Volumen de env铆os de tabaco calentado libres de impuestos en Asia oriental, Australia y PMI 13,86 mil millones de unidades Volumen de env铆os de tabaco calentado en Am茅rica 157 millones de unidades

Ingresos operativos ajustados $4,15 mil millones, estimaci贸n $3,93 mil millones

BPA ajustado $1,91, estimaci贸n $1,81

"Este informe se proporciona s贸lo con fines de informaci贸n general y con fines educativos. Cualquier opini贸n, an谩lisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversi贸n o recomendaci贸n en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que act煤e sobre esta informaci贸n lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptar谩 responsabilidad por ninguna p茅rdida o da帽o, incluida, sin limitaci贸n, cualquier p茅rdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha informaci贸n. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Aseg煤rese de comprender los riesgos asociados. "