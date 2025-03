Philip Morris inicia su expansión en el mercado estadounidense con el nuevo lanzamiento de IQOS en Texas

Philip Morris lanzó oficialmente este jueves su dispositivo de tabaco calentado IQOS en Austin, Texas, con un precio de USD 60, mientras que las varillas de tabaco se venden a USD 8 por paquete. El mayor fabricante de cigarrillos del mundo busca capturar el 10% del mercado estadounidense de tabaco y tabaco calentado para 2030, al ingresar a lo que considera el mercado más importante del mundo para alternativas al cigarrillo tradicional. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Enfoque regulatorio y de marketing “Estamos ofreciendo IQOS a un precio más bajo en comparación con otros mercados para generar interés entre nuevos consumidores”, señaló Francisca Rahardja, directora de marketing de inhalables de PMI. La empresa está exhibiendo el producto durante el MotoGP de Austin y ha desplegado "entrenadores IQOS" en lugares solo para adultos. Actualmente, Philip Morris está vendiendo una versión anterior del IQOS aprobada por la FDA, mientras espera la autorización para su nueva versión, ILUMA. A pesar de que anteriormente se habían anunciado planes de expansión a cuatro ciudades, por ahora solo se ha confirmado el lanzamiento en Austin. Philip Morris (PM.US, intervalo D1) El precio de la acción se está acercando a un nivel de resistencia de corto plazo en USD 155,65. Los vendedores podrían buscar un retroceso hacia la media móvil exponencial de 30 días (EMA30), que coincide con el nivel de retroceso de Fibonacci del 23,6%. El RSI presenta una divergencia bajista con máximos descendentes, mientras que el MACD se está estrechando en dirección a una posible divergencia alcista. Fuente: xStation5

