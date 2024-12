Photronics sube un 20% gracias a unas sólidas ganancias trimestrales y a una "demanda optimista de fotomáscaras impulsadas por IA"📈

Las acciones del productor de fotom谩scaras con sede en EE.UU., Photronics (PLAB.US), aumentan un 20% despu茅s de que la compa帽铆a publicara resultados fiscales del cuarto trimestre m谩s altos de lo esperado, superando las expectativas de los analistas de Wall Street. El CEO de la compa帽铆a, Frank Lee, coment贸 resultados positivos, ya que la compa帽铆a logr贸 un crecimiento secuencial de los ingresos en el trimestre fiscal, con un aumento de las ventas intertrimestrales tanto en Circuitos Integrados (IC) como en Pantallas de Panel Plano (FPD).

Seg煤n los comentarios de Lee, el crecimiento de IC fue impulsado por fuertes ventas de alta gama, particularmente en los EE.UU., mientras que el segmento FPD fue liderado por la demanda general. Seg煤n la compa帽铆a, las tendencias de demanda de fotom谩scaras son favorables y probablemente continuar谩n hasta 2025, impulsadas por megatendencias como IA, regionalizaci贸n de la cadena de suministro y computaci贸n en el borde. Resultados FY 2024 Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Los ingresos fueron de $886.9 millones, una ca铆da del 3% interanual; el ingreso neto (GAAP) fue de $130.7 millones, o $2.09 por acci贸n, en comparaci贸n con $125.5 millones, o $2.03 por acci贸n diluida en 2023.

Los ingresos de IC fueron de $638.1 millones, una disminuci贸n del 2% interanual, con ingresos FPD en $228.8 millones, una ca铆da del 5% interanual.

El efectivo generado por actividades operativas fue de $261.4 millones, con efectivo invertido en gastos de capital de $130.9 millones. Resultados del cuarto trimestre fiscal de 2024 Los ingresos fueron de $222.6 millones, una disminuci贸n del 2% interanual, pero un aumento del 6% secuencialmente. El ingreso neto GAAP fue de $33.9 millones, o $0.54 por acci贸n, en comparaci贸n con $44.6 millones y $0.72 por acci贸n en el cuarto trimestre de 2023 y $34.4 millones, o $0.55 por acci贸n diluida, en el trimestre anterior de 2024.

Los ingresos de IC fueron de $163.7 millones, una ca铆da del 1% interanual, pero un aumento del 5% secuencialmente, con ingresos FPD en $58.9 millones, una ca铆da del 7% interanual, pero un aumento del 7% secuencialmente. Photronics (PLAB.US) inform贸 efectivo e inversiones a corto plazo al final del trimestre de $640.7 millones, con una deuda de $18.0 millones. Para el primer trimestre fiscal de 2025, Photronics espera ingresos entre $208 millones y $216 millones, con un ingreso neto no GAAP atribuible a los accionistas entre $0.43 y $0.49 por acci贸n diluida. Hoy, las acciones de la compa帽铆a est谩n aumentando por encima de las medias m贸viles EMA200, EMA100 y EMA50, indicando una posible vuelta a la tendencia alcista. 聽 Fuente: xStation5

"Este informe se proporciona s贸lo con fines de informaci贸n general y con fines educativos. Cualquier opini贸n, an谩lisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversi贸n o recomendaci贸n en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que act煤e sobre esta informaci贸n lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptar谩 responsabilidad por ninguna p茅rdida o da帽o, incluida, sin limitaci贸n, cualquier p茅rdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha informaci贸n. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Aseg煤rese de comprender los riesgos asociados. "