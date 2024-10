PIB de Alemania y de EE. UU.

El calendario económico incluye lecturas cruciales del PIB de los Estados Unidos y también de las principales economías europeas, entre las que destaca Alemania. En la jornada de hoy, en España seguiremos de cerca los datos de inflación de España y también los de Alemania, así como el informe de empleo de ADP en Estados Unidos. Las presentaciones trimestrales de Meta y Microsoft ocupan un lugar clave al cierre del mercado. Resultados corporativos Antes de la sesión: Humana Inc (HUM.US) Caterpillar Inc (CAT.US) Volkswagen AG (VOW.DE) Eli Lilly & Co (LLY.US)

Después de la sesión: Meta Platforms Inc (META.US) Microsoft Corp (MSFT.US) Carvana Co (CVNA.US)



