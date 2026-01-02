PMI manufacturero baja a 52,6, pero Colombia sigue en expansión y el peso colombiano vuelve al centro

Un PMI que se enfría, pero no se quiebra

El PMI manufacturero de Davivienda en Colombia se redujo a 52,6 en diciembre de 2025 desde 54,0 en noviembre, y aun así permaneció cómodamente en territorio de expansión. La señal es relevante porque, aunque el ritmo se modera, el indicador continúa por encima de su promedio a largo plazo, lo que sugiere que el sector no está entrando en una fase de contracción, sino más bien ajustando la velocidad.

La clave del dato está en el motor de demanda. Los pedidos de fábrica aumentaron con fuerza, respaldados por precios competitivos, demanda sólida, aprobaciones de proyectos y ferias comerciales exitosas. El crecimiento se desaceleró hacia un mínimo de tres meses, pero aun así se mantuvo entre las lecturas más fuertes de los últimos dos años, una combinación que suele interpretarse como normalización y no como deterioro abrupto.

Pedidos fuertes, producción firme y costos que no presionan

Aunque el crecimiento de la producción se suavizó más que el de los nuevos pedidos, el nivel se mantuvo históricamente robusto, lo que encaja con un cierre de año donde el sector sigue trabajando, pero con una cadencia más selectiva. En paralelo, las presiones de costos de insumos fueron marginales en diciembre, un detalle que el mercado suele mirar con atención porque ayuda a sostener márgenes sin necesidad de trasladar aumentos agresivos al precio final.

Con ese telón de fondo, el reporte también deja una fotografía de expectativas. Los fabricantes se mantuvieron optimistas sobre 2026, apoyados en esfuerzos publicitarios, carteras de pedidos sólidas, inversión en tecnología y planes de expansión de almacenes. La confianza empresarial se ubicó cerca de su nivel más alto en casi cuatro años y medio, una señal que suele pesar más de lo que parece, porque tiende a anticipar decisiones de inversión y contratación.

Peso colombiano y lectura chartista del tipo de cambio

En el mercado cambiario, el PMI ayuda a la narrativa macro, pero el corto plazo del peso colombiano suele estar dominado por el precio y la volatilidad. En términos chartistas, el tramo reciente ha dejado evidencia de máximos y mínimos decrecientes, una estructura que normalmente se asocia a una fase donde los rebotes se agotan rápido y el mercado vuelve a tensionar al peso.

Con la volatilidad típica de fin e inicio de año, el tipo de cambio ha vuelto a mirar la zona de 3.850 como nivel de referencia. Cuando el precio se estaciona alrededor de ese punto, el mercado suele entrar en modo de definición, o consolida y rebota, o pierde soporte y acelera la búsqueda de piso.

Arriba, la primera zona que suele ordenar el movimiento aparece cerca de 3.900. Mientras ese nivel actúe como techo, la estructura de debilidad sigue sobre la mesa. Si el precio logra recuperarlo y sostenerse, el foco tiende a desplazarse hacia el rango 3.975 a 4.050, donde se mide si el movimiento fue solo ruido de volatilidad o un cambio de ritmo más serio.

Abajo, el soporte que el mercado vigila con más atención suele estar alrededor de 3.750. Si esa zona cede con decisión, el gráfico abre la puerta a un descenso hacia un piso más profundo cercano a 3.670, nivel que suele funcionar como referencia estructural de corto a mediano plazo. Con este marco, el balance queda claro, el PMI sigue en expansión y respalda el pulso productivo, pero el tipo de cambio necesita confirmaciones técnicas para que el peso recupere tracción de forma más sostenida.