PMI más alto de lo esperado en el Reino Unido

El sector servicios del Reino Unido experimenta una fuerte desaceleración del crecimiento en noviembre, debido a que la menor demanda interna y de exportación lastró la actividad, aunque la caída del dinamismo empresarial fue menor de lo previsto. El empleo cayó al ritmo más rápido desde febrero, los márgenes se vieron reducidos por el aumento de los costes y la intensa competencia de precios, y la confianza empresarial se mantuvo moderada ante la incertidumbre política y el retraso en las decisiones de inversión.
Lecturas del PMI en Reino Unido (mes de noviembre)
-
PMI Compuesto Global del S&P : 51,2. Previsión de 50,5. Valor anterior de 52,2.
-
PMI de Servicios Global del S&P : 51,3. Previsión de 50,5. Valor anterior de 52,3.
La libra continúa su reciente repunte frente al euro y el dólar, a pesar de que las cifras, especialmente las de empleo, siguen respaldando la vuelta a la flexibilización monetaria del Banco de Inglaterra.
Cotización del par libra-dólar
Fuente : Plataforma de XTB
