PMIs preliminares en Europa y EE.UU. 📃

Hoy se publican los informes preliminares del PMI de octubre para los pa铆ses europeos y los EE. UU. Tambi茅n sabremos los datos semanales de solicitudes de subsidio por desempleo en EE. UU., junto con los datos de ventas de viviendas nuevas en ese pa铆s. La cita clave es la publicaci贸n de los informes PMI. Conoceremos los datos preliminares de octubre para Francia, Alemania, la eurozona, el Reino Unido y los Estados Unidos. Las expectativas apuntan a lecturas persistentemente bajas del PMI manufacturero para los pa铆ses de la eurozona y lecturas altas para el sector de servicios. En el Reino Unido, se espera que ambos informes muestren resultados s贸lidos por encima del umbral de los 50 puntos (manufactura en 51,4; servicios en 52,4). Las expectativas del PMI estadounidense sugieren una divergencia a煤n mayor entre sectores. Se espera que el sector de servicios alcance unos s贸lidos 55 puntos, mientras que se prev茅 que el sector manufacturero se mantenga en territorio de contracci贸n en 47,5.

Calendario macro de la sesi贸n 14:30 - EE.UU Solicitudes iniciales de subsidio por desempleo: Previsi贸n 243.000. Dato previo de 241.000.

Solicitudes continuas de subsidio por desempleo: Previsi贸n 1.880.000. Dato previo de 1.867.000.

Permisos de construcci贸n para septiembre

15:00 - Reino Unido: Discurso de Mann, miembro del Comit茅 de Pol铆tica Monetaria del Banco de Inglaterra. 15:00 - Reino Unido: Discurso de Woods, vicegobernador del Banco de Inglaterra. 15:30 - Alemania : Discurso de Buch, vicepresidente del German Buba.

16:00 - Estados Unidos: Ventas de viviendas nuevas en septiembre: Previo: -4,7 % intermensual.

Previsi贸n: 719聽000. Dato anterior de聽716.000. 17:00 - Eurozona: Discurso de McCaul, del BCE. 17:20 - Reino Unido: Discurso de Bailey, gobernador del Banco de Inglaterra. 19:00 - Eurozona : Discurso de Lane, del BCE.

