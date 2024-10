¿Podría un bloqueo del Estrecho de Ormuz impulsar los precios del petróleo por encima de los 100 dólares?

El conflicto en Oriente Medio ha sido el tema de mayor relevancia en los últimos días tras la escalada vivida el pasado martes, cuando Irán, en respuesta a la invasión israelí del Líbano, lanzó un ataque con misiles sobre Tel Aviv. La situación en estos momentos es de tensa calma a la espera de la respuesta de Israel. Netanyahu parece estar recibiendo fuertes presiones para atacar puntos clave de la economía iraní y no se descarta que pueda tomar una decisión en las próximas horas.

En este escenario, uno de los principales focos de atención para el mercado es el petróleo, que se ha visto impactado por la creciente tensión en la zona. En los últimos meses, el precio del barril se ha resentido por los desacuerdos entre los miembros de la OPEP, la caída de la demanda global y la posible victoria de Donald Trump en las próximas elecciones. Sin embargo, la inestabilidad en Oriente Medio ha vuelto a impulsar el precio del petróleo: tras el ataque iraní del martes, el precio del petróleo subió más de un 4%, tendencia que continuó al día siguiente, cuando subió otro 2%.

Detrás de estos aumentos se esconde un temor: un posible bloqueo del estrecho de Ormuz, uno de los nudos de transporte de petróleo más importantes del mundo. Pero ¿qué papel juega este estrecho y cómo puede afectar al precio del petróleo?

Los precios del crudo Brent han aumentado más del 6% desde el inicio del actual conflicto entre Israel e Irán. Históricamente, el impacto de este tipo de acontecimientos ha sido limitado debido a la falta de escalada. Sin embargo, no se puede descartar la posibilidad de que Israel tome represalias este fin de semana, lo que podría provocar un shock mayor en los mercados financieros. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

¿Qué es el estrecho de Ormuz?

El estrecho de Ormuz es uno de los pasos marítimos más importantes y estratégicos del mundo y uno de los centros más importantes de transporte de petróleo a escala global. Situado entre Omán e Irán, y con apenas tres kilómetros de longitud, este estrecho conecta el paso marítimo de los países del Golfo (Irán, Kuwait, Arabia Saudita, Bahréin, Qatar y Emiratos Árabes Unidos) con el Mar Arábigo y otras regiones más allá y sirve de unión entre los productores de petróleo de Oriente Medio y los mercados clave de Asia Pacífico, Europa y América del Norte.

Irán produce tan sólo unos 3 millones de barriles diarios y exporta 1,7 millones de barriles diarios. La cuestión clave en lo que respecta al petróleo es si se bloqueará el estrecho de Ormuz, por el que pasa el 20% del suministro mundial de petróleo. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB

¿Por qué es tan importante el estrecho de Ormuz para la producción de petróleo?

El estrecho de Ormuz es una de las principales rutas de comercio marítimo a escala global. De hecho, se estima que este estrecho es responsable de alrededor del 11,1% del comercio marítimo mundial. Sin embargo, en el caso del petróleo, esta influencia es aún mayor. Según los últimos datos de la AIE (Agencia Internacional de la Energía), Se estima que aproximadamente el 30% del comercio total mundial de petróleo pasa por esta zona, aunque entre enero y octubre de 2023 esta cifra ascendió a casi el 40%.

Según datos de la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EAI), Alrededor de 21 millones de barriles de petróleo al día pasaron por el estrecho de Ormuz en 2022, lo que equivale al 21% del consumo mundial de líquidos petrolíferos. Entre 2022 y el primer semestre de 2023, el flujo de petróleo por este canal supuso más de una cuarta parte del total de petróleo comercializado por vía marítima en el mundo. Y si se suman los volúmenes de petróleo, crudo y condensado que pasaron por el estrecho de Ormuz entre 2020 y 2022, la cifra total de barriles se eleva a más de 2.400 millones de barriles diarios, unas cifras que ponen de manifiesto el enorme peso que tiene este enclave en el comercio mundial de crudo.

El estrecho de Ormuz es la principal ruta de exportación de petróleo de Irán, Arabia Saudita, Irak, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Qatar. Estas exportaciones se dirigen principalmente a Asia, y en particular a China, Japón e India., Aunque tras la guerra en Ucrania y las sanciones a Rusia, el estrecho también ha ganado peso en las importaciones europeas de crudo: en concreto, se estima que en torno al 5% del flujo de petróleo que pasa por el estrecho de Ormuz se dirige ahora a Europa, lo que equivale aproximadamente a 900.000 barriles diarios. Antes del conflicto ruso-ucraniano, estas importaciones equivalían a unos 700.000 barriles diarios, lo que supone que Europa ha incrementado sus importaciones de petróleo aproximadamente un 25%.

Además del petróleo, el estrecho de Ormuz también juega un papel importante en el transporte de otras materias primas, como el propano o el gas natural. En el caso del propano, se estima que alrededor del 31% del comercio mundial pasa por esta zona, mientras que en el caso del gas natural, esta cifra representa alrededor del 20%. Un bloqueo en esta zona podría tener graves consecuencias no sólo para el petróleo, que ya ha sufrido los primeros aumentos de precios, sino también para el comercio de otras materias primas.

¿Qué pasaría si se bloqueara el estrecho de Ormuz?

Irán ha amenazado con bloquear el estrecho de Ormuz en varias ocasiones en los últimos años, haciéndolo en 2011, 2012 y 2016. Sin embargo, hasta la fecha, el estrecho no ha sido objeto de ningún bloqueo significativo, a excepción del de 1984, en el apogeo de la guerra entre Irán e Irak.

A possible blockade of Hormuz, however, could have very significant consequences for global trade. Specifically, Se estima que si se bloqueara el estrecho de Ormuz, el precio del petróleo podría alcanzar entre 150 y 200 dólares aproximadamente.

En este escenario, sin embargo, es difícil predecir cómo evolucionará el precio del petróleo: todo depende de la respuesta de Israel al ataque de Irán. De momento, creemos que la posibilidad de que el conflicto se alivie es limitada, aunque ya lo vimos en abril y hace un año, en octubre: la respuesta de ambos lados fue limitada, lo que redujo las subidas iniciales que experimentó el crudo.

Actualmente, el precio del petróleo ronda los 75 dólares por barril, tras las subidas sufridas tras la escalada del conflicto en Oriente Medio. Sin embargo, existe la posibilidad de que el crudo sufra una espiral descendente hasta los 60 dólares, gracias al aumento de la producción en los países de la OPEP o al incremento de los vehículos eléctricos en China. El estrecho de Ormuz jugará un papel clave para determinar la evolución del petróleo en los próximos días.

El riesgo de que los precios suban significativamente, dados los fundamentos actuales del mercado, es bajo. Sin embargo, un bloqueo del estrecho de Ormuz cambiaría las reglas del juego. Si bien el mercado aún no está demasiado preocupado por este escenario, no se puede descartar una sorpresa el fin de semana. Actualmente, solo hay 8 contratos de interés abierto para la opción WTI de octubre a 100 dólares por barril. Sin embargo, los precios de estas opciones han subido a sus niveles más altos desde mediados de agosto. Fuente: Bloomberg Finance LP