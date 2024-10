Polygon sube un 15% tras su inclusión en Binance y el cambio de la 'tokenomics'🚀

Polygon sube casi un 13% despu茅s del cambio Binance dijo que agreg贸 su negociaci贸n de futuros al contado y perpetuos, lo que marca la finalizaci贸n de la actualizaci贸n de "tokenomics" de Polygon y el cambio de marca de MATIC al token actual llamado POL (tasa de emisi贸n anual del 2%). Los comerciantes de criptomonedas pueden volverse m谩s "agresivos" al apostar por las altcoins, ya que la Reserva Federal de EE. UU. est谩 un paso m谩s cerca de la flexibilizaci贸n de la pol铆tica monetaria, la pr贸xima semana (18 de septiembre). Los mercados dan un 42% de posibilidades de un recorte de tasas de 50 puntos b谩sicos, lo que puede respaldar a Bitcoin y criptomonedas m谩s peque帽as, como Polygon, Ethereum o Dogecoin. Bitcoin gana un 1% hoy, subiendo la zona de $ 58,500, mientras que el d贸lar estadounidense y los rendimientos a 10 a帽os est谩n cayendo. POLYGON (D1) El rally de Polygon se detuvo hoy en la zona de resistencia EMA50 (l铆nea naranja) en el intervalo D1. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Fuente: xStation5 El precio de Polygon reaccion贸 cerca de los m铆nimos del ciclo de 2022, a 0,3 USD por token. Adem谩s, los posibles recortes de tasas de la Fed la pr贸xima semana pueden respaldar el impulso de las "altcoins". Fuente: xStation5

