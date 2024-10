¿Por qué Aston Martin cae un 25%?

Las acciones de Aston Martin, el fabricante de coches de lujo, se han desplomado hoy más de un 25%, lo que supone su mayor caída diaria en cuatro años. Las acciones han borrado algunas de las caídas, pero a pesar de ello han tocado su punto más bajo desde 2022. Las acciones de Aston Martin, que ya cotizaban a niveles muy bajos desde el punto de vista histórico, se han visto duramente afectadas por una reducción de su previsión de ventas. La compañía ha advertido de que su EBITDA será inferior al del año anterior y ha abandonado sus planes de informar de un flujo de caja positivo en la segunda mitad del año. También se espera que las ventas del tercer trimestre no alcancen las expectativas del mercado. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Aston Martin reducirá su producción de vehículos Aston Martin es el último fabricante de automóviles que ha lanzado una advertencia sobre una ralentización de las ventas. La empresa ha nombrado recientemente a un nuevo consejero delegado, Adrian Hallmark, que ha reconocido que los objetivos de ventas anteriores eran demasiado ambiciosos. Hallmark indicó que la empresa producirá alrededor de 1.000 coches menos de lo previsto anteriormente este año y no alcanzará su objetivo de margen bruto del 40% para el año. Los analistas no han modificado sus previsiones para 2025, cuando se espera que la empresa obtenga beneficios por primera vez en varios años. Sin embargo, algunos analistas han rebajado su previsión de EBITDA para 2024 a unos 300 millones de libras, frente al consenso anterior de más de 360 ​​millones de libras.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "