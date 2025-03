Posible adquisición de Gerresheimer impulsa las acciones de KKR 📈

Seg煤n Bloomberg, KKR y Warburg Pincus (fondo de capital privado) est谩n planeando adquirir la empresa alemana Gerresheimer. El fabricante alem谩n de envases farmac茅uticos y cosm茅ticos ha registrado un aumento de casi 13 % desde el inicio del a帽o, elevando su capitalizaci贸n de mercado a aproximadamente 2.740 millones de euros. Como resultado de estos informes, KKR sube m谩s de 3 % en la sesi贸n de hoy. La confirmaci贸n oficial de Gerresheimer en febrero sobre el inter茅s de fondos de capital privado en una posible adquisici贸n hizo que su acci贸n se disparara m谩s del 18 % desde sus m铆nimos de casi dos a帽os. Las ca铆das de la empresa en 2024 han favorecido el inter茅s de fondos privados, especialmente considerando la diversificaci贸n de sus dos principales l铆neas de negocio. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Segmento cosm茅tico: Enfocado en envases de pl谩stico y frascos de vidrio para perfumes.

Enfocado en envases de pl谩stico y frascos de vidrio para perfumes. Segmento farmac茅utico: Especializado en productos m谩s complejos como dispositivos de infusi贸n e inhaladores. La posible adquisici贸n de Gerresheimer por el conglomerado de KKR y Warburg Pincus sigue siendo especulativa, ya que ninguna de las empresas ha confirmado oficialmente el acuerdo. Sin embargo, el movimiento alcista en las acciones de Gerresheimer est谩 impulsado por la especulaci贸n de compra, lo que sugiere que un anuncio oficial de KKR o Warburg Pincus podr铆a desencadenar otro movimiento en el precio. Las acciones de Gerresheimer han rebotado m谩s del 18 % desde los m铆nimos de este a帽o. Fuente: xStation

聽

