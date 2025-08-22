Powell en Jackson Hole (EN VIVO)

A continuación, informaremos los aspectos más importantes expuestos por el presidente de la Fed en relación con la política monetaria y la perspectiva económica, que están impulsando la volatilidad del mercado.

Declaraciones clave de Jerome Powell:

Los riesgos a la baja para el mercado laboral están aumentando , como se observa en los datos más recientes de nóminas (Payrolls). El desempleo se mantiene en un nivel históricamente bajo del 4,2% . Sin embargo, la demanda laboral ha disminuido , lo que podría llevar a una rápida materialización del riesgo de holgura en el mercado laboral .

El escenario base razonable es que los efectos inflacionarios de los aranceles serán de corta duración . La inflación de los servicios de vivienda está en una tendencia descendente , mientras que la inflación general de servicios se mantiene ligeramente por encima de lo que históricamente se ha considerado en línea con el objetivo del 2% . Las expectativas de inflación permanecen bien ancladas . No obstante, los efectos de los aranceles en los precios al consumidor son ahora claramente visibles y se espera que se acumulen con el tiempo .

Los riesgos para la inflación se inclinan al alza, mientras que los riesgos para el mercado laboral se inclinan a la baja. Este reequilibrio de riesgos permite que la Fed reconsidere su postura actual y podría justificar un ajuste en la política.

El discurso de Powell resultó mucho más dovish que lo que podían haber sugerido los desarrollos inflacionarios previos, las actas del FOMC y los comentarios posteriores a la última decisión, en los que se señalaba que el desempleo estable era la variable clave a vigilar.

El EURUSD subió casi un 1%, ya que la postura de Powell abre la puerta a un posible relajamiento monetario tan pronto como en septiembre, a pesar de las profundas divisiones dentro de la Fed y de un puñado de gobernadores preocupados por la inflación.

