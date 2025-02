Previa al Dato del IPC

💸 ¿Qué esperar de los índices tras el dato IPC? Este miércoles, la Oficina de Estadísticas Laborales publicará el informe del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Se espera que los datos reafirmen la tendencia desinflacionaria, manteniendo estable la cifra general y mostrando una ligera caída en el índice subyacente. Este escenario podría incrementar las expectativas de un recorte en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal en septiembre de 2024. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fuente: KobeissiLetter En esta ocasión, el mercado llega a este informe tras un cambio significativo en el sentimiento. Datos más débiles en las encuestas, una inflación más moderada, sutiles cambios en el enfoque de la Reserva Federal y un mal informe de empleo en julio han llevado a los mercados a aumentar drásticamente sus apuestas por un recorte en las tasas de interés la semana pasada. Estos movimientos se intensificaron en mercados volátiles, especialmente cuando la reversión del carry trade del yen impulsó una migración hacia activos refugio. En un momento, el mercado anticipaba un recorte de casi 140 puntos básicos en las tasas de interés para finales de este año. Sin embargo, la situación se ha estabilizado, y ahora se descuentan cerca de 40 puntos básicos para la reunión del FOMC de septiembre, con recortes de 100 puntos básicos previstos para finales de año. Fuente: CME Valoración Actual del Mercado En la última reunión de la Reserva Federal, Jerome Powell, con un tono más moderado, expresó una mayor confianza en que la inflación está en camino de alcanzar el objetivo del 2%, lo que permitiría a la Fed enfocarse más en su segundo objetivo: el pleno empleo en Estados Unidos. El posterior informe de empleo, que mostró un aumento del desempleo al 4,3%, ha generado la narrativa de que la Fed podría estar rezagada y necesitaría recortar las tasas de interés de manera más agresiva para evitar una recesión y alcanzar un aterrizaje suave. Actualmente, el mercado anticipa recortes de 100 puntos básicos este año, con la expectativa de que los fondos federales alcancen un nivel neutral del 3-3,25% a mediados de 2025. ¿Qué Esperar del Dato del IPC? Escenario al Alza: Si el IPC de julio muestra un incremento, este podría estar impulsado por varios factores. El modelo Nowcast de la Reserva Federal de Cleveland ya anticipa un aumento del 0,24% en el índice. Además, los precios de los alimentos, que han mostrado una tendencia alcista con un incremento del 0,2% en junio, podrían seguir impulsando la inflación, especialmente en productos básicos como los comestibles. Aunque la volatilidad en los precios del gas natural podría moderarse, la presión persistente en los precios de la energía y el crecimiento en sectores como la ropa, aunque menor, podrían contribuir a un aumento general del IPC, consolidando así un panorama inflacionario más elevado. Fuente: Fed Cleveland Escenario a la Baja: Por otro lado, una disminución en el IPC de julio podría ser resultado de la reciente caída en los precios de la gasolina y la energía, sectores que han mostrado debilidad en el último mes. La reducción en los precios de los automóviles usados, que disminuyeron un 1,5% en junio, también podría ejercer presión a la baja sobre el índice general. Si bien algunos sectores, como el de autopartes, siguen enfrentando dificultades, estas caídas podrían ser suficientes para contrarrestar otros aumentos en el IPC, resultando en un informe de inflación más moderado Fuente: Fred ¿Cómo Podrían Reaccionar los Mercados? El mercado ha comenzado su recuperación tras la caída provocada por el desplome del carry trade debido al aumento de las tasas de interés por parte del Banco Central de Japón, lo que ha generado tensiones en el mercado. En este contexto, los datos de inflación adquieren especial relevancia para evaluar las perspectivas de recortes de tasas de interés por parte de la Reserva Federal. Datos que muestren mayor presión inflacionaria podrían ser percibidos negativamente por el mercado, ya que podrían llevar a la Fed a posponer o reducir en menor medida las tasas de interés. Por el contrario, datos que indiquen menor presión inflacionaria podrían ser interpretados positivamente por los activos de riesgo, al aumentar la probabilidad de recortes en las tasas de interés. Sin embargo, el Nasdaq ha mostrado señales de un cambio de tendencia. Hoy, el índice rompió al alza un nivel clave que ayer parecía difícil de superar, situándose actualmente en 5455 puntos. Este movimiento indica que ha sobrepasado ligeramente el retroceso del 50% de Fibonacci, y si mantiene este nivel tras la publicación del dato de inflación de mañana, el precio podría dirigirse hacia los 5585 puntos. Este es un punto crucial, ya que podría marcar el inicio de una nueva tendencia alcista, con potencial de llevar al S&P 500 a nuevos máximos históricos en el corto plazo. Fuente: S&P 500 Index Por eso es fundamental monitorear la volatilidad del mercado, ya que la desviación estándar es clave para determinar si los movimientos alcanzarán sus objetivos. Hemos observado un aumento en la volatilidad tras el dato del IPP, que provocó movimientos significativos, sumado al impulso de acciones como Starbucks y Nvidia. Mañana, con la publicación del dato de inflación, la volatilidad podría incrementarse aún más, creando múltiples oportunidades de entrada en el mercado, tanto al alza como a la baja. Traders, manténganse atentos a gráficos como US500, US100 y DAX, ya que los resultados del dato podrían confirmar un posible recorte de tasas por parte de la Fed, impulsando aún más las bolsas. Fuente: xStation 5 - Standard Desviation

