Previa de beneficios de NVIDIA: la prueba clave para el mercado tecnológico y el auge de la IA

Hoy, tras el cierre del mercado, Nvidia publicará su informe financiero correspondiente al tercer trimestre del año fiscal 2026. Será uno de los eventos más importantes del sector tecnológico, ya que la compañía sigue siendo un actor clave en la revolución de la inteligencia artificial, proporcionando una parte significativa de la potencia de cómputo utilizada en centros de datos a nivel global. Los mercados y analistas de todo el mundo esperan ansiosamente los datos, en busca de respuestas a una pregunta fundamental: ¿sigue vigente el auge tecnológico impulsado por la IA? Lo que Nvidia revele no solo determinará su dominio continuo en el mercado de semiconductores de rápido crecimiento, sino que también influirá en el ritmo de toda la revolución de la IA. Las cifras de hoy podrían confirmar la fortaleza de la mayor tendencia tecnológica de la década, o sugerir un cambio en su impulso.

Previsiones de Ingresos y Expectativas Financieras

Se espera que los resultados financieros muestren ingresos cercanos a 55.190 millones de dólares, lo que representa un aumento interanual del 90–94%. El earnings per share (EPS) se proyecta en torno a 1,26 dólares, cerca de un 50% más que el año pasado. El segmento de Data Center sigue siendo el núcleo del negocio, generando casi el 90% de los ingresos y apuntalando el rápido crecimiento. El margen bruto proyectado ronda el 73,7%, aunque podría ser ligeramente menor debido al incremento en el gasto en investigación y desarrollo (I+D) y la expansión operativa.

Expectativas del mercado: un trimestre récord al alcance

Ingresos estimados: 55.190 millones USD (Consenso Bloomberg)

Data Center: 49.310 millones Compute: 41.610 millones Networking: 7.750 millones

Gaming: 4.420 millones

Professional Visualization: 612,8 millones

Automotive: 621,6 millones

OEM & otros: 162 millones

Margen bruto ajustado: 73,7%

Gastos operativos ajustados: 4.220 millones

Ingreso operativo ajustado: 36.460 millones

Gasto en I+D: 4.660 millones

BPA ajustado: 1,26

CapEx: 1.590 millones

Proyecciones para el 4T 2026

Ingresos: 61.980 millones

Margen bruto ajustado: 74,6%

Gastos operativos ajustados: 4.590 millones

CapEx: 1.660 millones

Proyecciones año fiscal 2026

Ingresos: 207.950 millones

CapEx: 5.960 millones

Segmentos Clave del Negocio

Los segmentos más importantes son principalmente Data Center, donde Nvidia provee procesadores avanzados y GPUs utilizadas para entrenar y desplegar modelos de IA. La arquitectura Blackwell, presentada con gran entusiasmo por Jensen Huang, es el principal motor del crecimiento en rendimiento y rentabilidad. Contratos multimillonarios con clientes como Microsoft, Meta, Amazon y Alphabet confirman el aumento de la inversión en IA.

El segmento de Gaming, aunque de crecimiento más moderado, sigue siendo una fuente relevante de ingresos, impulsado por la popularidad de las tarjetas GeForce RTX y el servicio de streaming GeForce NOW.

Nueva Arquitectura Blackwell

La arquitectura Blackwell es la última generación de GPUs de Nvidia, producida con el proceso de 3 nm de TSMC. Ofrece una densidad de transistores significativamente mayor, lo que se traduce en:

mayor potencia de cálculo,

menor consumo energético,

ejecución acelerada de cálculos de IA,

soporte para operaciones de centros de datos a escala,

escalabilidad en sistemas multi-GPU,

y una ventaja competitiva clave para Nvidia.

La atención del mercado durante la publicación de resultados se centrará especialmente en los datos de ventas de esta arquitectura, vista como indicador esencial de la demanda futura.

Desafíos de Mercado

A pesar de su fortaleza, Nvidia enfrenta desafíos significativos. Los controles de exportación, especialmente hacia China, limitan oportunidades de expansión en mercados estratégicos. El elevado gasto en I+D presiona los márgenes. Además, la competencia de compañías como AMD y fabricantes chinos se ha intensificado, particularmente en los segmentos de IA y centros de datos.

La historia bursátil de Nvidia también muestra que incluso resultados financieros muy sólidos no siempre se traducen en reacciones positivas inmediatas por parte de los inversores, aumentando la volatilidad del precio de la acción.

Escenarios de Mercado tras los Resultados y Reacciones de los Inversores

El informe trimestral de Nvidia es más que cifras: es una prueba crítica para el mercado tecnológico y el auge de la IA. La interpretación de los resultados podría moldear el sector durante meses, o incluso años.

Escenario 1: Resultados por encima de lo esperado – continúa el auge tecnológico

Si Nvidia presenta cifras superiores a las previsiones, el mercado reaccionará positivamente. Ingresos y beneficios mayores a lo esperado demostrarían que la demanda de soluciones de IA y semiconductores sigue siendo fuerte y estable.

Esto confirmaría un crecimiento mayor al previsto en centros de datos, modelos de lenguaje e infraestructura de IA. Nvidia mantendría su liderazgo y ampliaría su ventaja tecnológica con Blackwell, impulsando la acción y atrayendo nuevas inversiones. Este escenario impulsaría la acción, aumentaría el flujo de capital y alentaría nuevas inversiones tecnológicas.

Escenario 2: Resultados por debajo de lo esperado – podría desinflarse la burbuja de la IA

Si Nvidia no alcanza las expectativas —en ingresos, beneficios o márgenes— el mercado podría interpretarlo como una señal de alerta. Podría surgir la preocupación de que el auge de la IA, que ha impulsado al sector tecnológico y a los semiconductores, esté perdiendo fuerza.



Los inversores podrían optar por realizar alzas acumuladas o reducir riesgo, generando correcciones pronunciadas en el precio de la acción, reforzadas por las valoraciones elevadas del sector tecnólogo, muchas basadas en expectativas de beneficios futuros.

Comunicación y Perspectiva de Largo Plazo

Independientemente del escenario, una comunicación clara por parte de la dirección de Nvidia será crucial. Explicar discrepancias, detallar estrategias y ofrecer una guía realista, pero constructiva, puede mitigar reacciones adversas.



Incluso ante correcciones, las tendencias fundamentales de la IA y los semiconductores siguen intactas, y Nvidia, como líder tecnológico, tiene el potencial de reconstruir confianza y mantener su crecimiento.

Valoración Antes de los Resultados

Los ratios P/E adelantados de Nvidia muestran una tendencia descendente en los próximos trimestres, reflejando expectativas crecientes sobre resultados futuros. Esta caída se debe a previsiones dinámicas de EPS, con el mercado anticipando no solo crecimiento histórico, sino una mayor aceleración en los beneficios vinculados a IA y centros de datos.



Las valoraciones, incluido el EV/EBITDA, muestran una prima respecto a otras tecnológicas, pero apoyada en proyecciones de mayor eficiencia operativa.



El rendimiento acumulado de la acción frente a los principales índices evidencia un sentimiento inversor fuerte y una trayectoria excepcional: mientras los índices suben entre 10–20% en el año, Nvidia supera el 30%, incluso con episodios recientes de volatilidad.

Análisis técnico 1: NVDA ante una zona crítica de soporte y resistencia

El gráfico H4 muestra que la acción de NVIDIA viene de retrocesos sucesivos después de marcar máximos en la zona de USD 211–212, donde se formó un doble techo que detonó una fase correctiva. Las ventas encontraron una primera barrera en USD 200–202, que pasó de soporte a resistencia, y posteriormente un nuevo piso en USD 179–180, zona que ha sido testeada varias veces y donde se concentra demanda relevante.

Actualmente, NVDA opera alrededor de USD 184–185, atrapada entre dos niveles clave:

Resistencia inmediata: USD 200–202 , cuyo quiebre abriría espacio hacia los máximos previos en USD 211–212 .

Soporte principal: USD 179–180; si se pierde, la proyección técnica apunta hacia USD 173–174, soporte mayor del tramo anterior.

Escenario alcista tras resultados:

Un informe que supere expectativas podría impulsar una ruptura del rango superior, habilitando un movimiento hacia USD 212 y eventualmente hacia la proyección técnica de USD 220–225, alineada con la extensión del impulso previo.

Escenario bajista tras resultados:

Si los ingresos o márgenes decepcionan, la pérdida de USD 179 abriría paso a una corrección más amplia hacia USD 173 y luego USD 165–168, donde confluyen soportes históricos del último trimestre.

Fuente: xStation5.

Análisis técnico 2: US100 en zona de definición antes de los resultados

El índice NASDAQ 100 (US100) refleja una estructura similar: tras alcanzar un bloque de máximos en 25.700–26.400, el precio corrigió y encontró soporte repetido en 24.380–24.400, zona que ha funcionado como barrera de contención en tres ocasiones.

Actualmente, el índice opera cerca de 24.650–24.700, aún bajo la media de 50 periodos, mientras la media de 200 periodos —en torno a 25.260— actúa como resistencia dinámica.

Escenario alcista post-NVIDIA:

Si NVDA reporta cifras mejores a lo previsto, la ruptura de 25.260 sería la señal clave para restablecer el tramo alcista previo, con objetivos en 25.800 y posteriormente 26.400 —el máximo que coincide con el último bloque de distribución—.

Escenario bajista ante decepción:

Un retroceso violento en NVDA podría contagiar a todo el sector tecnológico, llevando al US100 a re-testear 24.380, nivel que, de romperse, habilitaría una caída hacia 23.900–24.000, soporte mayor que coincide con mínimos de octubre.

Fuente: xStation5.

Resumen

El informe trimestral de Nvidia es más que un conjunto de cifras: es una prueba de la sostenibilidad de la revolución de la IA y del liderazgo de la compañía. Los resultados, los avances de Blackwell y la claridad de su guía futura influirán en el rumbo del sector tecnológico y de los semiconductores durante los próximos años.

Los inversores deben estar preparados tanto para la volatilidad como para reconocer el papel excepcional de Nvidia como impulsor de la transformación digital global.

