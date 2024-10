Previa del Dato de IPC de EE.UU.

📊 Este jueves, 10 de octubre, el informe de IPC de septiembre será clave tras el fuerte reporte de empleo. El informe de IPC de septiembre será clave tras el fuerte reporte de empleo, que sorprendió a los analistas con la creación de 254K empleos, superando ampliamente las expectativas. Esto ha generado nuevas dudas en el grado de los recortes de tasas de interés por parte Reserva Federal en 2024, dada la solidez del mercado laboral y el aumento del 4,0% en los ingresos promedio por hora trabajada. Las recientes actas de la Fed revelaron una división entre los miembros sobre la magnitud de los recortes de tasas: mientras una mayoría favorece un recorte de 50 puntos básicos, algunos apoyan solo 25 puntos, destacando la incertidumbre sobre la inflación futura. Los datos de inflación podrían ser decisivos para despejar estas dudas y definir la postura de la Fed en las próximas reuniones. Expectativas del mercado



Se espera que el IPC general crezca un 0,1% intermensual y 2,3% interanual, mientras que el IPC subyacente aumente un 0,2% mensual y 3,2% anual. Sin embargo, el mercado de swaps proyecta una inflación ligeramente más alta, lo que podría sorprender a los mercados. Estos resultados serán cruciales para medir si la reciente fortaleza económica provocará nuevas presiones inflacionarias o si la tendencia de desaceleración observada en meses anteriores se mantendrá.

¿Qué se puede esperar? Al momento de escribir este artículo, el mercado está descontando, según el CME FedWatch Tool, una alta probabilidad de que las tasas de interés se reduzcan 25bp en el rango de 450-475 puntos básicos para las próximas reuniones de la Fed en 2024. Para la reunión del 7 de noviembre de 2024, la probabilidad de que las tasas disminuyan 25bp es del 79.4%. En la reunión de diciembre, esta probabilidad se mantiene elevada con un 76.4% de ver otro recorte de 25bp, lo que sugiere que el mercado espera recortes más moderados en las tasas de interés por lo menos hasta el final del año. No se espera un recorte significativo de las tasas hasta entrado el 2025. Fuente: CME Dato superior a la previsión: Un dato de inflación más alto de lo esperado podría tener un impacto negativo en el US500, ya que aumentaría la probabilidad de que la Fed mantenga una política más restrictiva, lo que presionaría a la baja los mercados de acciones. El USDIDX (Índice del Dólar) probablemente se fortalecería, dado que el mercado descontaría menores recortes de tasas o incluso una pausa prolongada en la flexibilización monetaria. Esto afectaría al EURUSD, donde el dólar se apreciaría frente al euro, presionando al par a la baja. Dato inferior a la previsión: Si la inflación resulta más baja de lo previsto, es probable que el US500 repunte, impulsado por expectativas de que la Fed será más flexible en los recortes de tasas de interés. El USDIDX se debilitaría ante la perspectiva de mayores recortes, lo que a su vez fortalecería el EURUSD, ya que un dólar más débil impulsaría al euro frente a la moneda estadounidense.

Análisis Técnico El gráfico del índice US500 en temporalidad H1 muestra una ruptura alcista significativa tras la superación de la directriz superior, lo que indica una proyección con la amplitud de la figura descendente. Las medias móviles (EMA 100 y SMA 200) también están mostrando una inclinación positiva, con el precio por encima de ambas, reforzando el impulso alcista. Además, el MACD confirma el momentum positivo con un cruce alcista reciente y barras de histograma crecientes. Se debe señalar que durante la jornada el S&P 500 alcanzó máximos históricos, lo que podría continuar más aún durante el evento de IPC. Escenario alcista: El precio actual se está consolidando por encima del soporte inmediato en 5806.7. Si logra mantener este nivel, el próximo objetivo sería la resistencia en 5871.5 y, posteriormente, el nivel más alto en 5894.1 . El cruce alcista del MACD y el hecho de que el precio esté por encima de las medias móviles sugieren que este escenario tiene fuerza.

Escenario bajista: En caso de que el índice pierda el nivel de soporte en 5806.7 , el precio podría retroceder hacia la EMA 50 en 5782.9 o incluso hasta el soporte fuerte en 5731.8 . Un cruce bajista del MACD o un debilitamiento del momentum podrían respaldar esta corrección.

Conclusión: La tendencia a corto plazo es alcista, con resistencias en 5871.5 y 5894.1. Los soportes clave a vigilar se encuentran en 5806.7 y 5731.8.

