Previa IPC de EE.UU.: el mercado espera un salto a 3.7% con el riesgo real de que la Fed abandone cualquier recorte en 2026

El reporte de inflación de abril en EE.UU. se publica este martes 12 de mayo a las 8:30 GMT -4 con el mercado en una posición técnica de mucha extensión del movimiento alcista. El Nasdaq 100 imprime máximos históricos cerca de los 29.500 puntos, el S&P 500 cotiza por encima de los 7.300, y simultáneamente el dato que se espera confirma que la inflación acelera hacia su nivel más alto del año. La paradoja es que el mercado asume que eso no cambia nada, el CME FedWatch descuenta un 75% de probabilidad de tasas sin cambios al cierre de 2026, el IPC puede devolverle la realidad a ese consenso.

El contexto macro y lo que espera el mercado

El IPC de marzo ya fue el mayor salto mensual desde junio de 2022, con +0.9% mensual impulsado principalmente por los precios de la gasolina, que registraron su mayor alza desde que comenzaron los registros en 1967. La lectura subyacente de ese mismo mes fue solo +0.2%, lo que implicó que los efectos secundarios del shock energético aún no habían permeado al resto de la economía. Abril enfrenta ese riesgo directamente, los precios del jet fuel encarecen los vuelos, el diésel eleva los costos de distribución de bienes, y los fertilizantes presionan los alimentos. El consenso anticipa +0.6% mensual en el headline y 3.7% interanual, con el core subiendo a +0.4% mensual y 2.7% interanual. Algunas estimaciones apuntan a un headline de hasta 3.9%.

Los indicadores adelantados de inflación apoyan ese escenario, el ISM de precios pagados en manufacturas se ubica en niveles de 2022, y el de servicios también supera los registros de 2018, año en que la Fed subía tasas proactivamente. La confianza del consumidor de la Universidad de Michigan cayó a 48.2 en mayo, cerca de mínimos históricos, con expectativas de inflación a un año de 4.5% y de largo plazo de 3.4%, el nivel más elevado en años.

Gráfico del ISM manufacturero de EE.UU. Fuente: MicroMacro.

El Estrecho de Ormuz sigue prácticamente cerrado, Trump calificó la última propuesta iraní de "totalmente inaceptable" y no hay señales de acuerdo inminente antes del viaje a China que comienza este jueves. En ese contexto, el shock energético no se disipa: es el punto de partida desde el cual se construye el dato de abril.

Cómo puede mover el dato al dólar, los índices y los bonos

El régimen actual del mercado es peculiar, porque la Fed está en pausa, el nuevo presidente Kevin Warsh tiene sesgo hacia recortes pero la inflación se lo impide, y los futuros del Fed Funds descuentan mayoritariamente tasas sin cambios en todo 2026. En ese contexto, el IPC tiene que sorprender significativamente para mover las expectativas de política monetaria de forma inmediata.

Fuente: CME Group.

Un dato en línea con el consenso de 3.7% anual es el camino de menor resistencia, el mercado lo absorbe sin cambio de narrativa, los índices pueden estabilizarse o extender ligeramente, y el dólar se mantiene dentro de su rango reciente. Un dato por debajo de 3.5%, escenario de baja probabilidad dado el contexto energético, activaría la tesis de corte de tasas antes de fin de año, debilitando al dólar y potenciando una extensión de los máximos en el Nasdaq.

El escenario que más puede mover el mercado es un dato por encima de 3.9% con subyacente superior a +0.4% mensual. Eso confirmaría que los efectos secundarios del shock energético ya están fluyendo hacia la inflación de servicios y bienes, forzando a la Fed a abandonar definitivamente la narrativa de recortes en 2026 y abriendo la discusión sobre posibles alzas en 2027. Los bonos del Tesoro a 10 años presionarían al alza, el dólar se fortalecería, y el Nasdaq podría enfrentar su corrección técnica más exigente desde el alto el fuego de abril.

Escenários técnicos

Nasdaq 100

Fuente: xStation5.

El índice cotiza en 29.461 en el gráfico horario, aproximándose al nivel de extensión Fibonacci 200% en 29.544, zona de resistencia técnica relevante. El RSI está en zona de sobrecompra sin llegar al extremo de 80, y el MACD positivo con histograma en ligero giro sugiere que el momentum empieza a agotar energía. La directriz alcista azul del gráfico sigue intacta, con soporte dinámico en la zona de 29.100-29.181, Fibonacci 161.8%. El área circundada en el gráfico, alrededor de 27.653, marcó el soporte clave de la corrección de principios de mayo y actúa ahora como referencia de largo plazo.

En el escenario alcista, un dato IPC en línea permitiría al índice superar 29.544 y apuntar hacia el Fibonacci 261% en 30.125. En el escenario bajista, un dato de inflación caliente que reactivara las expectativas de alza podría llevar al índice de vuelta hacia 29.100-29.181, con extensión hacia 28.592 si el MACD confirma el giro bajista.

EUR/USD

Fuente: xStation5.

El par cotiza en 1.1776 en el gráfico horario, con la EMA(9) y la EMA(21) como soportes dinámicos activos en configuración alcista. El RSI es neutral sin señal extrema, y el ADX confirma que no hay tendencia definida, el par está en un canal alcista de baja pendiente dentro de una consolidación más amplia. Resistencia inmediata en 1.1797, luego en 1.1824 y 1.1849. Soporte en 1.1741 y 1.1654.

Un dato IPC fuerte activa el dólar y presiona al EUR/USD hacia 1.1741 y potencialmente 1.1654. Sin acuerdo en Medio Oriente el EUR/USD tiene mayor riesgo de caer por debajo de 1.17 que de superar 1.18. Un dato benigno llevaría al par a probar 1.1797 y en caso de ruptura apuntaría a 1.1824-1.1849. La EMA(9) en 1.1774 es el nivel a defender para mantener el sesgo alcista intradía.