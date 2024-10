Previa NFP 05.09.2024

🗽Revisa el análisis de previa para el dato NFP En las últimas semanas, el enfoque de los inversores ha cambiado significativamente hacia los datos de empleo, ya que el panorama laboral se ha convertido en un indicador crucial para medir el estado actual de la economía de EE. UU. Desde que la Fed ha señalado un interés creciente en el empleo, en lugar de centrarse únicamente en la inflación, los participantes del mercado prestan atención al NFP como un termómetro clave para evaluar la salud económica y ajustar sus expectativas sobre la política monetaria futura. Reacción al dato anterior Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil El último informe del NFP en julio provocó una reacción de debilidad en los activos estadounidenses, incluyendo el dólar, los rendimientos de los bonos y el S&P 500, ya que avivó los temores sobre una desaceleración económica más amplia. Esto se amplificó por la reciente decisión de la Fed de mantener las tasas sin cambios, lo que hizo pensar a los mercados que la Fed podría haber perdido la oportunidad de ajustar su política a tiempo para evitar una recesión. Desde entonces, las solicitudes semanales de desempleo han mostrado fortaleza, ayudando a recuperar parte de las pérdidas en los mercados. Fuente: xStation Expectativas para el próximo dato Para el próximo informe, se espera un crecimiento en las nóminas no agrícolas que oscile entre 114,000 y 165,000, con una estimación más alta de 205,000 y una baja de 100,000. La tasa de desempleo se prevé en un 4.2%, lo que indicaría una mejora respecto al 4.3% previo. Un reporte mejor de lo esperado podría fortalecer los activos estadounidenses, mientras que un resultado más débil podría reavivar los temores de una recesión y debilitar los mercados. Fuente: Bloomberg Escenario de aumento de NFP En el caso de un aumento mayor de lo esperado en las nóminas, podríamos ver un impulso proveniente de la continuidad del gasto público en infraestructura y defensa, sectores que demandan más mano de obra. Además, el Huracán Beryl podría tener un efecto colateral en la creación de empleos temporales, relacionados con la reconstrucción y recuperación en las áreas afectadas. Esto podría beneficiar al sector construcción y, por ende, reflejarse en cifras más sólidas de empleo. Escenario de disminución de NFP Por otro lado, si el informe muestra una desaceleración en la creación de empleo, esto podría estar respaldado por el reciente informe ADP, que ya indicó una desaceleración en las nóminas privadas. Sectores clave como la manufactura y el sector automotriz han mostrado signos de debilidad, lo que sugiere un posible enfriamiento de la economía. El reciente desempeño de las vacantes laborales, con una cifra por debajo de lo esperado en el informe JOLTS, también refuerza esta posibilidad de un informe débil. Impacto en los activos estadounidenses El enfoque de los inversores sigue siendo la actividad económica y el riesgo de recesión. Si los datos superan las expectativas, podríamos ver una fortaleza en el dólar y en los rendimientos de los bonos, junto con un repunte en las acciones estadounidenses, mitigando los temores de recesión. Sin embargo, si el informe es débil, las preocupaciones sobre el crecimiento económico aumentarán, lo que podría presionar a la baja las valoraciones de los activos y llevar a una mayor volatilidad en los mercados. Este enfoque en los datos laborales será clave para evaluar el riesgo de recesión, ya que la fortaleza o debilidad del mercado laboral determinará en gran medida las próximas decisiones de política monetaria de la Fed y el comportamiento de los activos estadounidenses en las próximas semanas.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "