Previa para la Decisión de Tasas del Banco de México

El mercado anticipa que el Banco de México recorte su tasa de interés en 50 puntos básicos, llevándola de 10% a 9.50%, durante la reunión de política monetaria de este 6 de febrero de 2025. Esta decisión se enmarca en un contexto de debilidad del peso mexicano, que ha perdido 1.4% frente al dólar en el último mes y acumuló una caída del 22.93% en 2024, consolidándose por encima de los 20 pesos por dólar y alcanzando los 21 pesos por dólar tras la confirmación de los nuevos aranceles de EE. UU.. Aunque la reciente pausa de un mes en los aranceles anunciada por Donald Trump ha generado un leve respiro para la moneda, la incertidumbre sobre el impacto de estas medidas sigue siendo un riesgo clave para la economía mexicana y las futuras decisiones del banco central. Análisis del Entorno Económico 1. Política Monetaria de la Reserva Federal (Fed)

La Reserva Federal decidió mantener sin cambios la tasa de interés en 4.5% durante su reunión de enero, en línea con las expectativas del mercado. Sin embargo, el comunicado mostró un tono más cauteloso respecto a la inflación, eliminando la referencia a avances hacia el objetivo del 2%, lo que podría interpretarse como una mayor preocupación por los riesgos inflacionarios entre los miembros del banco central. La actividad económica sigue expandiéndose a un ritmo sólido, mientras que el mercado laboral se mantiene fuerte, con una tasa de desempleo estable en niveles bajos. Además, la Fed continuará con la reducción de su balance al ritmo previamente establecido. En su discurso, Jerome Powell adoptó una postura más restrictiva (hawkish), señalando que el banco central no tiene prisa por recortar tasas y esperará señales económicas más claras antes de actuar, lo que refuerza la percepción de que los recortes podrían tardar más de lo previsto. 2. Inflación en México

La inflación en México continuó desacelerándose en diciembre de 2024, con una tasa anual del 4.21%, su nivel más bajo en casi cuatro años, tras el 4.55% registrado en noviembre y por debajo de las expectativas del mercado (4.28%). Con este descenso, la inflación se acerca al límite superior del rango objetivo del Banco de México (2%-4%), lo que refuerza la expectativa de una política monetaria más flexible. Sin embargo, la inflación subyacente, que excluye productos volátiles y es considerada un mejor indicador de la tendencia de precios, aumentó a 3.65%, revirtiendo su tendencia bajista de casi dos años. A nivel mensual, los precios avanzaron un 0.38%, impulsados por el encarecimiento de vivienda, servicios de alimentación y turismo, mientras que la caída en los precios de algunas frutas y verduras moderó la variación general. A pesar de la moderación en la inflación general, persisten riesgos que podrían presionar los precios al alza, especialmente por factores externos. El incremento del 25% en los aranceles impuestos por EE. UU. a las exportaciones mexicanas, anunciado el 1 de febrero de 2025, podría generar un impacto inflacionario significativo si se mantiene. 3. Tipo de Cambio y Volatilidad

Las decisiones arancelarias de Donald Trump han generado un fuerte nerviosismo en los mercados, impactando directamente en la volatilidad del peso mexicano. Este viernes, la moneda cotizaba en 20.7213 unidades por dólar a la 1:20 p.m., lo que representa una depreciación del 1.40% respecto al cierre del jueves. La caída se produjo tras la confirmación de la Casa Blanca de que a partir del 1 de febrero, EE. UU. impondrá un arancel del 25% a las importaciones de México y Canadá, y del 10% a los productos chinos. Aunque Trump pospuso temporalmente la medida debido a los esfuerzos de México y Canadá en materia de tráfico de fentanilo e inmigración, la incertidumbre sobre su implementación a futuro sigue pesando sobre el mercado. Se espera que la volatilidad en el tipo de cambio continúe hasta la próxima semana, mientras los inversionistas evalúan el impacto de estas medidas comerciales y la respuesta del gobierno mexicano. En el mediano plazo, la política comercial proteccionista de Trump podría generar un impacto inflacionario en EE. UU., dado que México representa el 15.4% de sus importaciones. Esto podría forzar a la Reserva Federal a mantener una postura más restrictiva, afectando el crecimiento económico estadounidense. Para México, el impacto inicial sería moderado, ya que las exportaciones seguirían relativamente estables, al menos en el corto plazo. Sin embargo, conforme las cadenas de suministro se ajusten y las empresas busquen alternativas más rentables, el comercio bilateral se vería afectado, provocando una desaceleración económica significativa. En cuanto al tipo de cambio, tras la pausa en la aplicación de los aranceles, se espera una menor volatilidad en el corto plazo, con un rango de fluctuación estimado entre 20.10 y 20.95 USD/MXN hasta el 1 de marzo, cuando se revisará la política arancelaria. No obstante, si los aranceles del 25% se reactivan, el peso podría enfrentar una depreciación más pronunciada. Mientras persista la incertidumbre, el dólar mantendría una tendencia alcista, respaldado por la fortaleza de su economía y la postura restrictiva de la Fed en 2025. Expectativas del Mercado La pausa en la aplicación de aranceles por parte de EE. UU. ha reforzado la expectativa de que el Banco de México continúe su ciclo de recortes con una reducción de 50 puntos básicos, lo que marcaría la primera decisión de política monetaria de 2025. Según la última encuesta de Citi, 27 de los 35 analistas consultados prevén un recorte de 50 puntos, mientras que los 8 restantes anticipan una baja más moderada de 25 puntos básicos. En su programa monetario para 2025, Banxico ha señalado que las reducciones podrían ser de mayor magnitud en comparación con las de 2024, lo que fortalece la expectativa de una trayectoria más agresiva en la flexibilización monetaria. Además, el aplazamiento de la política arancelaria de Trump podría dar margen para que el banco central continúe con los recortes sin una presión adicional sobre el peso. De mantenerse esta tendencia, el mercado estima que la tasa de interés podría cerrar 2025 en 8.50%, lo que representaría un alivio para el costo del crédito y la actividad económica. Posible reacción del mercado Recorte de 50 puntos básicos y tono cauteloso: Un recorte acompañado de un mensaje prudente sobre la evolución de la política monetaria podría generar una moderada apreciación del peso , en línea con el comportamiento observado en decisiones previas. Los inversionistas interpretarían la medida como parte de un ciclo gradual de relajación , sin comprometer el diferencial de tasas con EE. UU. En este escenario, los rendimientos de los bonos gubernamentales podrían descender ligeramente, reflejando menores expectativas de recortes agresivos en el futuro cercano. Recorte de 50 puntos básicos y guía más flexible: Si Banxico no solo recorta la tasa, sino que también deja entrever una postura más laxa en los próximos meses, el peso podría reaccionar con mayor volatilidad . Aunque inicialmente podría apreciarse si el mercado ya tenía descontado este escenario, una mayor flexibilización podría debilitar su atractivo en el mediano plazo, especialmente si la Reserva Federal mantiene una política restrictiva. Los bonos mexicanos reflejarían esta expectativa con una caída más pronunciada en sus rendimientos, ante la anticipación de una curva de tasas más baja. Pausa en la tasa: Si Banxico sorprende manteniendo la tasa sin cambios, el peso podría apreciarse significativamente , ya que la decisión enviaría una señal de mayor cautela ante la incertidumbre global. En este caso, los inversionistas percibirían que el banco central prioriza la estabilidad cambiaria, lo que fortalecería la demanda de activos denominados en pesos. A su vez, los rendimientos de los bonos podrían subir , reflejando menores expectativas de recortes en el corto plazo. Incremento de 25 puntos básicos: Un aumento inesperado de la tasa enviaría una señal contundente sobre la preocupación de Banxico por la inflación y la volatilidad , lo que impulsaría una apreciación inmediata del peso. Sin embargo, esta medida también podría generar incertidumbre sobre el impacto en el crecimiento económico y el consumo interno. La curva de rendimientos subiría, reflejando una política monetaria más restrictiva de lo anticipado, lo que podría afectar la dinámica de inversión en el mercado local.



Análisis Técnico USDMXN (Intervalo H4) Fuente: xStation5. El USDMXN se encuentra en 20.59, consolidando tras un rebote desde el soporte en 20.30 y avanzando en un canal ascendente de corto plazo. La resistencia principal está en 20.93, mientras que el soporte clave sigue en 20.30. El RSI está cerca del nivel neutral, mientras que el ADX refleja una baja fuerza en la tendencia actual. Escenario alcista: Un rompimiento claro por encima de 20.70 podría abrir camino hacia 20.93, con posible extensión hasta 21.28. Un punto de entrada sería al superar los 20.70 con confirmación. Escenario bajista: Si pierde el soporte de 20.45, el precio podría buscar 20.30 inicialmente, y de romperlo, extender la caída hacia 20.12. Un punto de entrada sería al cierre por debajo de 20.45.



